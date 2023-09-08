Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что также нужно прикрыть фланги.

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"В Работино ВСУ проделывают очень важную работу. Первый рубеж мы заняли. Теперь задача – расширить плацдарм, прикрыть собственные фланги для того, чтобы создать для себя возможность продвигаться дальше", – подчеркнул Крамаров.

Что происходит в районе Клещеевки на Бахмутском направлении

В начале этой недели российские пропагандисты в своих пабликах писали, что у россиян там все очень плохо. Мол, даже резервы, которые враг подтянул под Бахмут, ВСУ очень сильно поразили кассетными боеприпасами.

Как результат – их "контрнаступление" на Клещеевку захлебнулось. Сейчас мы начинаем перехватывать определенно оперативную инициативу,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, сейчас украинские защитники будут продвигаться дальше, чтобы взять Бахмут в полуокружение.

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