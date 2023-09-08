Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що також треба прикрити фланги.

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"В Роботине ЗСУ здійснюють дуже важливу роботу. Перший рубіж ми зайняли. Тепер завдання – розширити плацдарм, прикрити власні фланги для того, щоби для себе створити можливість просуватися далі", – наголосив Крамаров.

Що відбувається в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку

На початку цього тижня російські пропагандисти у своїх пабліках писали, що у росіян там все дуже погано. Мовляв, навіть резерви, які ворог підтягнув під Бахмут, ЗСУ дуже сильно уразили касетними боєприпасами.

Як результат – їхній "контрнаступ" на Кліщіївку захлинувся. Зараз ми починаємо перехоплювати певно оперативну ініціативу,

– сказав військовий експерт.

На його думку, нині українські захисники будуть просуватися далі, щоби взяти Бахмут в напівоточення.

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