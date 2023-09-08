Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що також треба прикрити фланги.
Дивіться також Де триває контрнаступ ЗСУ: Зеленський побував на Запорізькому напрямку
"В Роботине ЗСУ здійснюють дуже важливу роботу. Перший рубіж ми зайняли. Тепер завдання – розширити плацдарм, прикрити власні фланги для того, щоби для себе створити можливість просуватися далі", – наголосив Крамаров.
Що відбувається в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку
На початку цього тижня російські пропагандисти у своїх пабліках писали, що у росіян там все дуже погано. Мовляв, навіть резерви, які ворог підтягнув під Бахмут, ЗСУ дуже сильно уразили касетними боєприпасами.
Як результат – їхній "контрнаступ" на Кліщіївку захлинувся. Зараз ми починаємо перехоплювати певно оперативну ініціативу,
– сказав військовий експерт.
На його думку, нині українські захисники будуть просуватися далі, щоби взяти Бахмут в напівоточення.
Яка ситуація на лінії фронту: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: головне
- ЗСУ крок за кроком звільняють окуповані території. У Генштабі заявили, що українські армійці продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та мають успіх в районі південніше Роботиного. Там бійці закріплюються на досягнутих рубежах. Окрім того, Сили оборони мають частковий успіх на Південь від Бахмута. Там наші військові теж закріплюються на рубежах, яких досягнули.
- Американська розвідка вважає, що ЗСУ можуть прорвати всю оборону росіян до кінця 2023 року. Однак в Інституті вивчення війни зазначають, що серед аналітиків немає згоди, наскільки серйозно окупанти укріпили третю лінію оборони.
- Наші захисники продовжують звільнення окупованої території України. Дії ЗСУ на полі бою у Пентагоні вважають надзвичайно ефективними.