Какие сейчас перспективы наступления на Юге: в ISW проанализировали заявления представителей ВСУ

Украинские военные заговорили о перспективах дальнейшего продвижения наших Вооруженных Сил на Юге и в западной Запорожской области. Они заявили, что ряд подготовленных российских оборонных позиций непосредственно впереди и южнее движения Сил обороны Украины может быть менее сложным для наших войск.

Украинские защитники во время наступления в Запорожской области, вероятно, прорвали наиболее подготовленную линию обороны захватчиков. Поэтому следующие могут быть не столь сильными. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Анализ заявлений представителей ВСУ о перспективах наступления на Юге

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о контрнаступлении ВСУ и отметил, что украинские военные решительно прорвали "первую линию обороны" российских оккупантов. Так, Тарнавский ожидает более быстрых успехов, поскольку ВСУ давят на более слабую "вторую линию" обороны врага.

Силы обороны Украины продвинулись в очередную серию подготовленных российских оборонных позиций на определенных участках в районе Роботиного на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым оборонным слоем в многоэшелонированной обороне росармии на Юге Украины,

– отметили аналитики.

Кстати, украинские чиновники и российские "военкоры" используют разную терминологию для описания тех же позиций. Тарнавский отметил, что вражеские войска потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство ряда оборонных позиций, которые ВСУ сейчас прорвали, и только по 20% на каждый из двух последующих оборонительных слоев дальше на Юг.

"Эта серия прорванных российских оборонных позиций является системой взаимосвязанных траншей и блиндажей охраняемых противотанковыми рвами и плотными минными полями оккупантов, и отчет Тарнавского подтверждает предварительное наблюдение аналитиков о том, что войска России, возможно, подготовку в течение следующих серий о плотности минных полей", – заявили в ISW.

К тому же российские оборонительные позиции неодинаковы по силе по всей полосы фронта в западной Запорожской области, и описание Тарнавским более слабых неприятельских оборонительных позиций может касаться лишь непосредственной близости от Роботиного.

Кроме того, Тарнавский также прокомментировал весомость украинских усилий в других частях юга Украины и предположил, что наступление украинских войск в западной части Запорожской области является оперативным приоритетом.

Украинские военные отметили, что наши наступающие силы могут действовать свободнее в районах с более редкими российскими минными полями. Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что минные поля вблизи следующей серии российских оборонных позиций менее плотны, чем начальный оборонительный слой, через который продвинулись ВСУ.

Также Штупун и Тарнавский заявили, что ВСУ размещают больше техники в этих районах и опрокидывают больше техники и войск в следующий российский оборонный эшелон. При этом офицеры признали, что минные поля по-прежнему будут представлять значительную угрозу.

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Тарнавский отметил, что ВСУ потратили на разминирование больше времени, чем ожидали в начале контрнаступления, и что последовательный огонь российской артиллерии и авиации заставил украинскую пехоту проводить разминирование только ночью. Штупун подчеркнул, что тяжелые минные поля заставили операции ВСУ по прорыву идти по узким путям – именно это и является целью минных полей в соответствии с российской оборонной доктриной.

Таким образом, Силы обороны теперь могут иметь больше возможностей для свободного маневрирования в тактическом тылу прорванной российской оборонительной линии.

Описание российских минных полей, данное Тарнавским, может относиться только к району, непосредственно примыкающему к Роботиному, а ВСУ могут столкнуться с очень плотными минными полями на определенных участках следующих рядов российских оборонных позиций. Однако украинским силам, безусловно, придется продолжать тяжкие бои. Тарнавский охарактеризовал украинские силы как успешно прорвавшие самую сложную российскую оборону,

– подчеркнули аналитики.

Тарнавский добавил, что российские силы рано или поздно исчерпают своих лучших солдат, что даст ВСУ стимул чаще атаковать. Штупун также подчеркнул, что дополнительные успехи сил обороны позволяют ВСУ направить больше личного состава на уничтожение российской обороны в западной Запорожской области.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники лишили российскую армию 264 660 личного состава.