Определит ход войны, – нардеп рассказал, какое оружие необходимо для эффективного контрнаступления

Украина и весь цивилизованный мир ожидают начала контрнаступления ВСУ. Наши героические бойцы и военно-политическое руководство готовятся, чтобы окончательно выбить врага с украинской территории.

По словам народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Романа Костенко, уместнее использовать формулировку "весенне-летняя кампания". Такое мнение он озвучил 24 Канала.

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Нужно максимально скрыть подготовку

Все решит не только одно контрнаступление или определенное сражение. Дальнейший ход войны определит именно весенне-летняя кампания, которая зацепит немного осени. Контрнаступление может быть разное, к нему нужно серьезно готовиться, и ВСУ готовятся. Где-то украинская армия готова, где-то нет.

Точную дату знают только главнокомандующий, генштаб и люди, которые к этому приобщены. Чем раньше, тем лучше, но 30 апреля… Я не думаю, что именно этот день. Либо раньше, либо позже. Мы увидим и услышим, когда начнутся какие-то активные действия,

– подчеркнул Костенко.

Впрочем, мы живем в 21 веке, продолжает он, и очень сложно скрыть период наступления. Когда есть спутники и БпЛА, прослеживаются системы связи, можно отследить любую навигацию, достаточно сложно скрыть перемещение войск.

Как мы можем понимать противника, где он планирует определенные действия – мы видели это на границе перед их вторжением – так же и они. В современной войне это очень сложно скрыть подготовку,

– утверждает нардеп.

Однако можно сделать три одинаковых группировки на трех разных направлениях, чтобы враг не знал, где будет сила основного удара.

Что нам нужно для эффективного контрнаступления

Как подчеркнул Костенко, нам нужно снабжать бригады наступления и в целом ВСУ – не только американским оружием, но и всем остальным. Должны работать военкоматы, частные компании и так далее.

С этим тоже большие проблемы, этим нужно заниматься, а не только ждать оружие от наших партнеров,

– отметил нардеп.

Но нам действительно нужно оружие дальнего поражения, уничтожающее тылы и логистику противника, артиллерия разного радиуса действия, реактивная артиллерия, средства освещения наземной обстановки и сильная ПВО.

"Сколько бы нам самолетов ни дали, у противника будет в разы больше. Да, они времен Советского Союза, но их в десятки раз больше, чем у нас. Нам нужна сильная ПВО, чтобы им не дать иметь преимущество в воздухе", – подытожил. Костенко.

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