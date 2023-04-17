За словами народного депутата, секретаря Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Романа Костенко, доречніше вживати формулювання "весняно-літня кампанія". Таку думку він озвучив 24 Каналу.

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Потрібно максимально приховати підготовку

Все вирішить не лише один контрнаступ чи певна битва. Подальший хід війни визначить саме весняно-літня кампанія, яка зачепить трохи осені. Контрнаступ може бути різний, до нього потрібно серйозно готуватися, і ЗСУ готуються. Десь українська армія готова, десь ні.

Точну дату знають лише головнокомандувач, генштаб і люди, які до цього долучені. Чим раніше, тим краще, але 30 квітня… Я не думаю, що саме цей день. Або раніше, або пізніше. Ми побачимо і почуємо, коли почнуться якісь активні дії,

– підкреслив Костенко.

Втім, ми живемо у 21 столітті, продовжує він, і дуже складно сховати період наступу. Коли є супутники та БпЛА, прослідковуються системи зв'язку, можна відстежити будь-яку навігацію, досить складно приховати переміщення військ.

Як ми можемо розуміти противника, де він планує певні дії – ми бачили це на кордоні перед їхнім вторгненням – так само і вони. В сучасній війні це дуже складно приховати, але можна максимально обмежити

– стверджує нардеп.

Однак можна зробити три однакові угруповування на трьох різних напрямах, щоб ворог не знав, де буде сила основного удару.

Що нам потрібно для ефективного контрнаступу

Як наголосив Костенко, нам потрібно забезпечувати бригади наступу і загалом ЗСУ – не лише американською зброєю, а й усім іншим. Мають працювати військкомати, приватні компанії й таке інше.

З цим є теж великі проблеми, цим потрібно займатися, а не лише чекати зброю від наших партнерів,

– зазначив нардеп.

Зброя дальнього ураження, яка знищуватиме тили й логістику противника, артилерія різного радіусу дії, реактивна артилерія, засоби висвітлення наземної обстановки і сильна ППО.

"Скільки б нам літаків не дали, у противника буде в рази більше. Так, воно часів Радянського Союзу, але їх в десятки разів більше, ніж у нас. Нам потрібна сильна ППО, щоб їм не дати мати перевагу у повітрі", – підсумував Костенко.

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