Какое оружие сейчас нужно Украине, чтобы продолжить контрнаступление: ответ Defence Express
Вооруженные Силы Украины продолжают отвоевывать захваченные россией территории. Для дальнейшего успешного контрнаступления наши войска нуждаются в усилении оружием.
Об этом 24 каналу сказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Он рассчитывает, что ленд-лиз откроет новые возможности в поставках Украине необходимых видов вооружения.
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Какое оружие нужно Украине
Катков отметил, что для осуществления масштабных контрнаступательных действий ВСУ, в частности, с рассекающимися ударами, нужен комплекс вооружения.
Один ATACMS ничего не сделает, они должны идти в комплексе всегда. ATACMS, истребители, танки БМП и, например, даже ударные вертолеты,
– объяснил военный эксперт.
То есть, заметил он, даже сотня танков Abrams будет значительным усилением нашей армии. Но это будет отдельный элемент общей мозаики. Когда говорится о значительном усилении наших ВСУ, то всегда нужно говорить о комплексе всех вещей.
Когда Украина может получить новые виды вооружения
Катков считает, что на самом деле так примерно и будет реализовано. То есть уже обсуждаются многие элементы, необходимые нашим защитникам.
Именно и истребители, и тяжелая бронетехника, и дальнобойные ракеты вместе обсуждаются и будут выбиваться вместе. И, наверное, так оно и будет,
– отметил он.
Военный эксперт выразил надежду, что с октября Украина начнет получать оружие по ленд-лизу и он откроет новые возможности в поставках именно таких видов вооружения.Кстати говоря! У Украины нет мощностей для изготовления советских боеприпасов и соответствующего оружия. В этом исчезает целесообразность, учитывая, что ВСУ все больше получает вооружение от стран НАТО.
Больше о вооружении, которое нужно Украине
- Наши западные партнеры продолжают предоставлять нам вооружение, которое нам крайне необходимо, чтобы побороть врага. Однако, к сожалению, его до сих пор не хватает, чтобы окончательно изгнать россиян с нашей территории.
- Украине необходимы западные истребители не только сейчас на поле боя. По словам военного корреспондента издания The Kyiv Independent Ильи Пономаренко, проблема гораздо глубже, ведь когда-нибудь придется обновить весь парк советских военных самолетов.
- Американские партнеры выделили средства на обучение украинских пилотов на новых бортах. Однако пока такое обучение не проходит, ведь нет согласованного типа самолета, который бы нам могли передать.
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