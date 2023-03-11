Чтобы поражать каждую цель: военный эксперт назвал оружие, необходимое для контрнаступления ВСУ

ВСУ успешно обороняют свои позиции и даже наступают. Но для проведения полноценного контрнаступления украинские военные нуждаются в новейших образцах вооружения от стран Запада.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, страны-партнеры активно поставляют оружие для ВСУ Однако для успешной деоккупации наших территорий нужно больше.

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"Поставки нам новейших образцов вооружения, особенно артиллерийских систем бронированной техники, реактивных систем залпового огня HIMARS, Mars-II продолжается", – отметил он.

ВСУ нужно больше техники

Крамаров отметил, что номенклатура вооружения ВСУ остается прежней, однако значительно пополняется количественно. Украинские защитники требуют гораздо больше современных боеприпасов, снарядов, потому что у россиян очень много техники и живой силы.

В Бахмут враг стащил, можно сказать, лучшее, что у него осталось: профессиональные наемники, уже не зеки от ЧВК "Вагнер", их элитные десантно-штурмовые отряды. Десантно-штурмовые отряды находятся на юге, вагнеровцы – с севера,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия применяет самые современные танки. К примеру, Т-80БВ и Т-72Б3. В то же время оккупанты имеют большие потери. По информации открытых источников, россияне теряют 10 – 15 танков в сутки. Однако у врага еще очень большое количество тяжелого вооружения.

"Это количество надо поражать. Нужно большее количество средств поражения для того, чтобы мы не выбирали цель, а каждую из целей могли поражать. Например, из гаубиц М777 или современных самоходных артиллерийских установок, которые нам предоставляют", – добавил Крамаров.

Крамаров о поставках оружия для ВСУ: смотрите видео

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