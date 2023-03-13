Полковник ВСУ сказал, на каком этапе подготовка контрнаступления и когда оно будет

Эффективное контрнаступление ВСУ должно начаться, когда завершится подготовка военных и поступит все необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, важным фактором является погода.

Так, весенние дожди продлятся еще около месяца – до середины апреля. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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На каком этапе подготовка к контрнаступлению

Следовательно, к середине апреля украинские защитники будут готовиться к контрнаступательным действиям и выполнять определенные задачи. К тому же, Украина будет увеличивать количество техники и боеприпасов, которые будут передавать нам западные партнеры, а также готовить резервы.

Никакое контрнаступление точно не будет производиться без резервов. Это не имеет смысла, поскольку именно резервы необходимы для того, чтобы удерживать фланг и идти в прорыв на определенных направлениях.

– сказал полковник запаса ВСУ.

Соответствующая подготовка займет около месяца времени, а уже с середины апреля понадобится еще несколько недель – до 9 мая, чтобы посмотреть на действия россиян. Ведь эта дата является сакральной для российского диктатора Владимира Путина.

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Когда начнется

Военный эксперт отметил, что для любой армии есть "золотой месяц", а дальше их действия идут на спад. Оккупанты сейчас прилагают немалые усилия, чтобы наступать, и это будет продолжаться, скорее всего, еще несколько недель – до конца марта – начала апреля. В то же время Путин может заставить захватчиков совершить определенные действия до 9 мая.

С середины апреля и 9 мая может начаться наше контрнаступление – "золотой месяц",

– предположил Свитан.

По его мнению, контрнаступательные действия ВСУ возможны на одном, двух или даже трех направлениях. Это будет зависеть от замысла нашего командования.

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