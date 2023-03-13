Полковник ВСУ сказал, на каком этапе подготовка контрнаступления и когда оно будет
Эффективное контрнаступление ВСУ должно начаться, когда завершится подготовка военных и поступит все необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, важным фактором является погода.
Так, весенние дожди продлятся еще около месяца – до середины апреля. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.
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На каком этапе подготовка к контрнаступлению
Следовательно, к середине апреля украинские защитники будут готовиться к контрнаступательным действиям и выполнять определенные задачи. К тому же, Украина будет увеличивать количество техники и боеприпасов, которые будут передавать нам западные партнеры, а также готовить резервы.
Никакое контрнаступление точно не будет производиться без резервов. Это не имеет смысла, поскольку именно резервы необходимы для того, чтобы удерживать фланг и идти в прорыв на определенных направлениях.
– сказал полковник запаса ВСУ.
Соответствующая подготовка займет около месяца времени, а уже с середины апреля понадобится еще несколько недель – до 9 мая, чтобы посмотреть на действия россиян. Ведь эта дата является сакральной для российского диктатора Владимира Путина.
Свитан предположил, когда начнется контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Когда начнется
Военный эксперт отметил, что для любой армии есть "золотой месяц", а дальше их действия идут на спад. Оккупанты сейчас прилагают немалые усилия, чтобы наступать, и это будет продолжаться, скорее всего, еще несколько недель – до конца марта – начала апреля. В то же время Путин может заставить захватчиков совершить определенные действия до 9 мая.
С середины апреля и 9 мая может начаться наше контрнаступление – "золотой месяц",
– предположил Свитан.
По его мнению, контрнаступательные действия ВСУ возможны на одном, двух или даже трех направлениях. Это будет зависеть от замысла нашего командования.
Будущее контрнаступление ВСУ: что известно
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что активные наступательные действия врага будут продолжаться в течение двух месяцев. Они будут сосредоточены на Бахмутском, Угледарском, Лиманском и Соледарском направлениях. В то же время контрнаступление ВСУ начнется примерно через 2 месяца.
- Кроме того, Подоляк подчеркнул, что ключевые события в войне должны состояться уже в 2023 году. Однако война должна быть неожиданной для врага, поэтому сегодня важно меньше говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ, чтобы минимизировать риски.
- Украина не скрывает, что готовится к контрнаступлению, чтобы освобождать свои территории от российских захватчиков. По мнению военного эксперта Романа Свитана, это может побуждать оккупантов быстрее бежать с нашей земли.