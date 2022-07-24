На Херсонщине уже наступил переломный момент, регион освободят до сентября, – Хлань

ВСУ в Херсонской области переходят от оборонных действий к контрнаступательным. Украинские военные предприняли несколько стратегических шагов, ставших результатом подготовительной работы.

ВСУ сделали первые шаги на пути к освобождению Херсонщины

Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, сообщает 24 канал. Он убежден, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября, поскольку на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ.

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По его словам, украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.

Можно сказать, что в ходе боевых действий произошел перелом. Мы видим лидирующее положение Вооруженных Сил Украины в своих последних боевых действиях. Мы открыто переходим от оборонных действий к контрнаступательным,

– сказал Хлань.

Он назвал удары ВСУ по Антоновскому и Дарьевскому мостам, уничтожение вражеских боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения результатом подготовительной работы.

"Теперь уже вопрос в более мощных и более точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке россиян на занятых ими позициях", – сказал советник председателя Херсонской ОВА.

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Хлань считает, что россияне тоже почувствовали, что перелом наступил, в результате чего спешно пытаются организовать так называемый "референдум". Представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".

В своем фейсбуке Хлань написал, что уже сделаны первые шаги на пути к освобождению Херсона. Он сообщил, что логистика врага усложнена и ежедневно ВСУ уничтожают склады захватчиков.

Какая ситуация в Херсонской области

русские войска в первые дни войны сумели оккупировать часть Херсонской области. В кремле хотят осенью провести псевдореферендум и аннексировать Херсонщину. Однако ВСУ пытаются помешать врагу это сделать.

19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если этот мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда ВСУ будут выжимать их из Херсона.

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