После 15 ноября вопрос с правым берегом Херсонщины будет решен, – военный эксперт

Российские войска на правом берегу Херсонщины находятся в своеобразном капкане. Они прижаты украинскими подразделениями к Днепру и Каховскому водохранилищу.

Почему россияне на правом берегу действуют непоследовательно

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. По его словам, россияне не знают, как и кому "продать" выход с правого на левый берег Херсонщины.

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Свитан отметил, что Путин сейчас истерически ищет, с кем можно договориться об обмене Херсона и правобережья Херсонской области на что-то по типу Крыма, Донбасса или сухопутного прохода в Крым. Очевидно, что на контакт с ним никто не идет, ведь позиция военно-политического руководства Украины как никогда сильна – никаких переговоров с агрессором до полного выхода за границу 1991 года.

Как объяснил эксперт, именно это является причиной того, что оккупанты иногда даже в течение одного дня получают диаметрально противоположные приказы – то укреплять Херсон и сражаться в городе, то выходить за город и укреплять внешние границы, то переправляться на левый берег, перебрасывать туда основные линейные войска, то возвращать их назад, потому что не хватает для выполнения оборонных задач на правом берегу.

Это просто лихорадочное броуновское движение, связанное с нерешенным вопросом о выходе с правого на левый берег. Вопрос – когда выходить, какими частями, в какой последовательности, и что делать уже потом на левом берегу,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что для украинских войск такие метания россиян не несут никакой проблемы. Они выполняют задачу уничтожения противника на правом берегу, и делают это очень качественно, потому что за сутки ни только одна вражеская рота отправляется на концерт к Кобзону. Наши защитники активно работают дальними средствами поражения – артиллерией, авиацией и РСЗО.

Зачем Россия уничтожает пути отхода на правом берегу

Роман Свитан прокомментировал и то, что россияне активно уничтожают плавсредства и переправы при том, что на правом берегу остается немалая группировка их войск, в основном новомобилизованных. Он объяснил, что чисто с их точки зрения это решение верно.

Они боятся, что на плечах отступающих российских войск украинские войска будут форсировать Днепр этими же плавсредствами. Поэтому с военной точки зрения они сделали правильно,

– заметил военный эксперт.

Как он добавил, это указывает на то, что россияне допускают свой отход или бегство с правобережья, и предполагают дальнейшее движение украинцев с правого на левый берег. А потому оставшиеся войска, допустим, около 20 тысяч оккупантов, сейчас выполняют оборонные задачи, связанные с прикрытием мест отхода. Речь идет про Антоновские мосты и Каховскую ГЭС.

Дело в том, что полностью уничтожить эти пути ухода невозможно. Каховскую ГЭС или ее дамбу никто, кроме самих россиян, не будет взрывать. А Антоновские мосты, хоть они уже давно проперфорированы, повалить довольно сложно, пока артиллерия не подойдет поближе.

Именно поэтому россияне будут прикрывать эти пути до последнего или до команды о полном отходе с правого берега. Но и здесь их потенциально ждет проблема. При полном отходе войска, которые соберутся перед мостами, будут очень хорошей целью для украинской артиллерии. Как подметил Свитан, стреляй куда хочешь и не промахнешься.

Россияне тоже это понимают, а потому и пытаются провести переговоры о безопасном выходе с правого на левый берег. Однако успех этой идеи сомнительный, поэтому неудивительно, что опытные, обученные и элитные части Россия перебросила на левобережье под прикрытием "эвакуации" гражданских еще раньше. Кроме того, на левом берегу они строят оборонное укрепление для того, чтобы прикрыть отход правобережной группировки.

Это неизбежно, и они прекрасно это понимают. Любой военный, увидев карту, скажет. Вопрос только времени и потерь с их стороны,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что, скорее всего, эта проблема решится уже в скором времени – до, во время или после саммита G20. По словам эксперта, Путину нужно приехать на переговоры с каким-нибудь предложением или кейсом готовых договоренностей, которые он мог бы озвучить и подписать. Поэтому можно ожидать, что ориентировочно 15 – 16 ноября вопрос с отходом россиян с правого берега будет решен.

Роман Свитан об уходе российских войск с правого берега Херсонщины: смотрите видео

Потери оккупантов на юге

Как сообщили в ОК "Юг", за прошедшие сутки артиллеристы и ракетчики Сил обороны Юга выполнили более 140 огневых задач. Известно, что они уничтожили по меньшей мере 52 оккупанта, 2 танка, 2 крупнокалиберные гаубицы и 3 единицы автобронетехники. Это удалось благодаря мощным ударам сосредоточения живой силы и техники врага в Геройском и Раденске.

Следовательно, продолжают расти и общие потери россиян. По состоянию на утро 6 ноября, за время полномасштабной войны против Украины они потеряли уже 75 930 оккупантов.