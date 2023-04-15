Россияне будут пытаться продвинуться до 9 мая: когда будут решающие бои

Российские захватчики "окопались" на Херсонском и Запорожском направлениях, наступают на Луганском и Донецком. До 9 мая оккупанты будут делать попытки выйти из Кременной на Лиман и Северск.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, решающие бои состоятся во время контрнаступления, которое начнется в 2023 году.

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Нужно начать контрнаступление

Свитан отметил, что сейчас россияне почти "окопались" на Херсонском и Запорожском направлениях. Враг пытается наступать на Донецком и Луганском направлениях.

Вероятно, к 9 мая они постараются продвинуться. У них есть определенные ресурсы и резервы. Они будут делать попытки выходить из-под Кременной на Северск и Лиман. Также не оставят в покое Бахмут, Белогоровку, Марьинку и Авдеевку,

– считает полковник ВСУ.

По мнению военного эксперта, пока россияне не перешли в режим "глухой обороны", для ВСУ будет лучший момент, чтобы начать контрнаступление. Он объяснил, что пробивать полностью готовые и "окопанные" войска будет очень сложно.

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Решающие бои во время контрнаступления

Роман Свитан убежден, что решающее сражение в этой войне состоится во время контрнаступления, который, скорее всего, начнется в 2023 году.

У нас после выполнения этой задачи должна быть уверенность, что мы контролируем сухопутный коридор в Крым, Херсонскую и Запорожскую области. После этого контрнаступления мы должны его перерезать или взять под полный контроль,

– заметил он.

Полковник запаса ВСУ предположил, что после нашего накопления сил и средств начнется второй или продолжится первый этап освобождения временно оккупированного Крыма.

"Выход в Керчь, зачистка Крыма уже в этом году после перелома. После этого мы полностью возьмем в свои руки инициативу. И дальше выйдем на государственную границу. Мы ее уже не упустим", – добавил Свитан.

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