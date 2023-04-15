Россияне будут пытаться продвинуться до 9 мая: когда будут решающие бои
Российские захватчики "окопались" на Херсонском и Запорожском направлениях, наступают на Луганском и Донецком. До 9 мая оккупанты будут делать попытки выйти из Кременной на Лиман и Северск.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, решающие бои состоятся во время контрнаступления, которое начнется в 2023 году.
Читайте также Будем использовать все наше оружие, – Данилов уточнил, как Украина будет освобождать Крым
Нужно начать контрнаступление
Свитан отметил, что сейчас россияне почти "окопались" на Херсонском и Запорожском направлениях. Враг пытается наступать на Донецком и Луганском направлениях.
Вероятно, к 9 мая они постараются продвинуться. У них есть определенные ресурсы и резервы. Они будут делать попытки выходить из-под Кременной на Северск и Лиман. Также не оставят в покое Бахмут, Белогоровку, Марьинку и Авдеевку,
– считает полковник ВСУ.
По мнению военного эксперта, пока россияне не перешли в режим "глухой обороны", для ВСУ будет лучший момент, чтобы начать контрнаступление. Он объяснил, что пробивать полностью готовые и "окопанные" войска будет очень сложно.
Карта боевых действий на 15 апреля: смотрите видео
Решающие бои во время контрнаступления
Роман Свитан убежден, что решающее сражение в этой войне состоится во время контрнаступления, который, скорее всего, начнется в 2023 году.
У нас после выполнения этой задачи должна быть уверенность, что мы контролируем сухопутный коридор в Крым, Херсонскую и Запорожскую области. После этого контрнаступления мы должны его перерезать или взять под полный контроль,
– заметил он.
Полковник запаса ВСУ предположил, что после нашего накопления сил и средств начнется второй или продолжится первый этап освобождения временно оккупированного Крыма.
"Выход в Керчь, зачистка Крыма уже в этом году после перелома. После этого мы полностью возьмем в свои руки инициативу. И дальше выйдем на государственную границу. Мы ее уже не упустим", – добавил Свитан.
Контрнаступление ВСУ: главное
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ничто не изменит планов Украины на контрнаступление. Он отметил, что цель Украины – победа и освобождение всех украинских территорий в границах 1991 года. Украина нацелена на то, чтобы реализовать все планы и добиться победы.
- Недавно в сеть "слили документы" Пентагона. Глава ведомства Ллойд Остин заверил, что это никак не повлияет на весеннее контрнаступление ВСУ. По его словам, у нашего государства сейчас есть множество возможностей, позволяющих добиться успеха в потенциальном контрнаступлении.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что дату контрнаступления сообщать не будут, ведь о нем нужно говорить по факту Контрнаступление крайне важно для Украины. Без наступательных действий нельзя будет получить результаты, которыми должна закончиться война в Украине.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генеральный штаб примут решение о контрнаступлении в последний момент.