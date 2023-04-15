Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, вирішальні бої відбудуться під час контрнаступу, який розпочнеться у 2023 році.

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Потрібно розпочати контрнаступ

Світан зазначив, що зараз росіяни майже "окопалися" на Херсонському та Запорізькому напрямках. Ворог намагається наступати на Донецькому та Луганському напрямках.

Ймовірно, до 9 травня вони намагатимуться просунутися. Вони мають для цього певні ресурси та резерви. Вони будуть робити спроби виходити з-під Кремінної на Сіверськ та Лиман. Також не дадуть спокою Бахмуту, Білогорівці, Мар'їнці та Авдіївці,

– вважає полковник ЗСУ.

На думку військового експерта, поки росіяни не перейшли у режим "глухої оборони", для ЗСУ буде найкращий момент, щоб розпочати контрнаступ. Він пояснив, що пробивати повністю готові та "окопані" війська буде дуже складно.

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Вирішальні бої під час контрнаступу

Роман Світан переконаний, що вирішальний бій у цій війні відбудеться під час контрнаступу, який, швидше за все, розпочнеться у 2023 році.

У нас після виконання цього завдання повинна бути впевненість у тому, що ми тримаємо під контролем сухопутний коридор в Крим, Херсонську і Запорізьку області. Після цього контрнаступу ми повинні його перерізати або взяти під повний контроль,

– зауважив він.

Полковник запасу ЗСУ припустив, що після нашого накопичення сил і засобів розпочнеться другий або продовжиться перший етап звільнення тимчасово окупованого Криму.

"Вихід до Керчі, зачистка Криму вже цього року вже після перелому. Після цього ми повністю візьмемо у свої руки ініціативу. І далі вийдемо на державний кордон. Ми його вже не упустимо", – додав Світан.

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