До нового года можем зайти в Крым, – полковник запаса сказал, от чего это зависит

Владимир Путин приказал министру обороны России Сергею Шойгу остановить украинское контрнаступление до 1 октября. Однако в ближайшее время украинская армия будет готова выходить на определенные рубежи для продолжения наступательных действий. А до конца года ВСУ могут зайти в Крым.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что это может быть, если украинские защитники пойдут из Херсона в сторону Армянска. Как сообщают в Институте изучения войны, по данным источника в Кремле, Россия может постоянно контратаковать, чтобы остановить контрнаступление.

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"В принципе, у нас есть время до нового года зайти и в Крым. В Крым можно зайти через Армянск, через Перекоп, плюс, воздушный, морской десант. Не исключение, ведь эти моменты были отработаны. Можно выполнить такого рода действия", – сказал Свитан.

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Готовы двигаться дальше

Вооруженные Силы Украины будут готовы продолжать контрнаступление, ведь часть работы уже выполнили. Так, украинские военные уже фактически прорвали основную линию обороны врага.

На Бахмутском направлении успешно работают украинские штурмовики. По словам военного эксперта, положительная динамика, по крайней мере, по тем тактическим направлениям, которые определили для наступательных действий. Речь идет, в частности, о районе Клещеевки в сторону Бахмута с Юга и наступлении на Курдюмовку из-под Андреевки в сторону Горловки. Также выполняются боевые задания на Севере от Бахмута в районе Берховки.

Там еще несколько высот, которые нужно занять для оперативного окружения Бахмута с помощью, по меньшей мере, дальнобойной артиллерии. Есть направления, которые уже определены как основные. Есть готовность к следующему этапу,

– добавил лётчик-инструктор.

Полковник запаса ВСУ отметил, что украинская армия готова форсировать Днепр. Он предполагает, что это может произойти одновременно с действиями либо на Восточном, либо на Южном направлении.

"Основные движения должны быть одновременно, поскольку у россиян катастрофически не хватает резервов. Все, что у них было, они размазали ровным слоем на 1200 километров фронта. От Кинбурнской косы до Валуек", – добавил Роман Свитан.

У врага проблема с численностью

У россиян около 400 тысяч войск, которые могут выполнять боевые задания на фронте. А чем шире фронт – тем меньше плотность на конкретном направлении. Поэтому у захватчиков сейчас очень большая проблема.

Поскольку украинские военные начали работать еще и по Крыму, это для врага не совсем ожидаемо. Украинская разведка показала большой контроль на оккупированных территориях, в частности, на полуострове. Речь идет о корректировке ударов и работе украинских средств поражения – ракет, БПЛА. В частности, надводных дронов. А это еще дополнительные 300 километров для фронта.

"То есть 1500 километров фронта, а у россиян всего 400 тысяч человек. Это очень маленькая густота. Взять неоткуда", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Есть "окно возможностей"

Даже если в России объявят мобилизацию, то враг будет иметь определенное количество дополнительных войск для усиления примерно через 3 месяца. Свитан убежден, что у ВСУ есть еще месяц до серьезных дождей, чтобы начать движение по трем направлениям. Речь идет о периоде до конца октября – начале ноября.

Район Бахмута, район Ореховского выступа и район Херсона – форсирование Днепра. Им не хватит на трех направлениях останавливать наше движение. Даже если два участка они как-то остановят или будут пытаться затормозить, третий будет развиваться и выполнит свою задачу,

– сказал военный эксперт.

Одно из трех направлений – основное – на Азовском побережье. ВСУ могут перерезать сухопутный коридор россиян и дойти до Азовского моря. Такая возможность есть, однако все зависит от сил и средств, которые есть или будут в украинской армии.

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