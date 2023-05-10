Кулеба рассказал, что будет, если Украина во время контрнаступления не освободит все территории

К контрнаступлению ВСУ, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Все ожидают следующий шаг по освобождению территорий Украины. Дмитрий Кулеба сделал прогноз по этому поводу.

В общении с журналистами глава МИД Украины высказал предположение относительно того, а что будет, если мы не освободим сейчас все территории. Ведь все надеются, что на этот раз контрнаступление позволит если не выйти на границы 1991 года, то хотя бы отбросить врага на позиции 23 февраля 2022 года.

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Контрнаступление может быть не последним

Не считайте это контрнаступление последним, потому что мы не знаем, что из него получится. И если нам удастся этим контрнаступлением освободить наши территории, то в конце концов вы скажете: да, оно было последним, а если нет, то это значит, что надо готовиться к следующему контрнаступлению,

– отметил Кулеба.

Между тем наши партнеры и союзники подчеркивают, что у Украины есть все необходимое для контрнаступления. Сделал акцент на этом госсекретарь США Энтони Блинкен.

О выходе на границу 1991 года речь не идет

По словам Блинкена, у защитников нашего государства есть все необходимое, чтобы отвоевать захваченные россиянами территории. В то же время он подчеркнул, что говорится именно о тех территориях, попавших под контроль оккупантов с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, госсекретарь США добавил, что наши военные получили не только необходимое оружие, но и подготовку. Последнее, уверяет он, гарантия того, что наши защитники смогут обслуживать системы, предоставленные партнерами.

Между тем ВСУ могут похвастаться успешной работой под Бахмутом. По словам командира тактической группы "Азов", которая входит в 3-ю ОШБр, Андрея Белецкого, наши защитники разгромили 72-ю бригаду России.

Он заметил, что 6 и 8 роты этой бригады практически полностью уничтожены. Также разбита бригадная разведка, уничтожено большое количество боевых бронированных машин. Кроме того, обменный фонд пополнило значительное количество пленных.

Напоследок заметим, что статистика потерь врага также постоянно растет. Только за минувшие сутки "скамьи двухсотых" пополнили 690 оккупантов. В общей сложности наши защитники ликвидировали 196 310 российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения.