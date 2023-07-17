ВСУ за время наступления освободили более 210 квадратных километров, – Минобороны

Украинские военные продолжают выбивать россиян из нашего государства и деоккупировать его территорию. С начала контрнаступления Вооруженные Силы освободили более 210 квадратных километров нашей земли.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, за прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности освобождены почти 18 квадратных километров украинской земли, передает 24 Канал.

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Какие успехи имеет в контрнаступлении ВСУ на Востоке

Маляр подчеркнула, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, враг активно наступает на Купянском направлении Харьковской области.

"Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол", – сказала она.

Замглавы Минобороны подчеркнула, что в настоящее время задачами врага является возвращение утраченных позиций и вынуждение Вооруженных Сил перебросить туда резервы по другим направлениям. Несмотря на то, что ситуация сложная, по словам Маляр, там продолжаются горячие бои.

Она также рассказала о наступательных действиях на Бахмутском направлении. В частности, на южном фланге вокруг города-крепости в течение прошлой недели украинские военные ежедневно продвигались.

В результате улучшения оперативно-тактического положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 квадратных километров. В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 квадратных километров,

– заметила Маляр.

На Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. По словам, заместителя главы Минобороны успеха россияне там не имели.

Что происходит на Юге с движением военных

Маляр отметила, что на Юге Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там наши военные имели успехи.

"За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии нашей обороны", – сказала она.

Так, освободившиеся территории за неделю увеличились на 10,9 квадратного километра. Также есть значительное продвижение вглубь тыла противника.

В общей сложности продвижение со времени наступления на Юге составляет 9,25 километра, а освобожденная площадь составляет 179,5 квадратного километра,

– отметила Маляр.

К тому же в период с 10 по 16 июля 2023 года на Таврическом направлении было уничтожено 134 единицы вражеской техники, 36 складов боеприпасов противника и 2 склада с горюче-смазочными материалами. Также взяты в плен 50 военнослужащих врага.

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