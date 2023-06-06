Вчера был успешный день, – Маляр о продвижении ВСУ по нескольким направлениям

Восток уже некоторое время остается эпицентром боевых действий. В то же время там наши защитники совершили успешное продвижение по нескольким направлениям, в том числе и на Бахмутском.

Об этом 24 Каналу сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что к Бахмуту не просто так приковано внимание уже продолжительное время.

Кстати Есть продвижение и занимаем высоты, – Маляр рассказала, где ВСУ перешли в "широкое наступление"

На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Маляр отметила, что Восток остается эпицентром боевых действий. Ведь именно там враг концентрировал основные усилия, начиная с января. Оккупанты там наступали на четырех направлениях и периодически активизировались еще на двух.

Там, действительно, ожесточенные бои все это время продолжаются,

– отметила замглавы Минобороны.

По ее словам, активные боевые действия продолжаются в Марьинке. ВСУ там мощно стоят, правда, за этим кроются ежедневные бои, артиллерийские обстрелы и применение вражеской авиации.

Маляр рассказала об успешном продвижении ВСУ по нескольким направлениям: смотрите видео

ВСУ продвинулись по нескольким направлениям на Востоке

Замглавы Минобороны отметила, что к Бахмутскому направлению не просто так приковано внимание уже длительное время. Это эпицентр боевых действий. Россияне там меняли войска, выводили ЧВК "Вагнера", вместо этого заводили регулярные войска.

Она отметила, что накануне наши войска смогли продвинуться вперед уже по нескольким направлениям, в том числе и на Бахмутском.

Вчера (5 июня – 24 Канал), действительно, у нас был успешный день, мы об этом говорили, и было продвижение по нескольким направлениям,

– сказала Маляр.

Она добавила, что ВСУ зашли вокруг Бахмута на господствующие высоты, чем очень усложнили россиянам жизнь и возможность удерживать город.

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