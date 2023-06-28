Зато мягенько, – Маркус рассказал, как ему пришлось спать на российских труппах после штурма

Валерий Маркус поделился впечатлениями от очень необычного опыта во время войны. Из-за полномасштабной агрессии России против Украины ему и другим бойцам пришлось спать на телах ликвидированных оккупантов.

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус записал видео. На нем он рассказал о своем необычном опыте и поделился хорошими новостями.

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Почему нашим воинам пришлось спать на российских труппах

Маркус заявил, что украинские защитники взяли крайние позиции российских захватчиков. Однако после этого им пришлось провести там всю ночь и держать оборону, чтобы потом иметь возможность продвинуться дальше.

На утраченных россиянами позициях была маленькая траншея. В этих окопах лежали тела захватчиков. Наши воины по очереди отдыхали и дежурили там. По словам Маркуса, из-за этого им буквально пришлось спать прямо на телах окупантов. Представитель командования бригады отметил, что не имел раньше такого опыта.

Ну что я вам скажу? Зато мягенько,

– пошутил Маркус.

Он создал это видео при подготовке к следующему штурму других позиций российских окупантов. Запись была сделана из российского окопа.

Маркус рассказывает о необычном опыте на фронте (осторожно, присутствует ненормативная лексика): видео

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