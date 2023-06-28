Головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус записав відео. На ньому він розповів про свій незвичний досвід та поділився добрими новинами.

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Чому нашим воїнам довелося спати на російських трупах

Маркус заявив, що українські захисники взяли крайні позиції російських загарбників. Однак після цього їм довелося провести там усю ніч та тримати оборону, щоб потім мати змогу просунутися далі.

На позиціях, які росіяни втратили, була маленька траншея. У цих окопах лежали тіла загарбників. Наші воїни по черзі відпочивали та чергували там. За словами Маркуса, через це їм буквально довелося спати прямо на тілах окупантів. Представник командування бригади зазначив, що не мав раніше такого досвіду.

Ну, що я вам скажу? Зате м'якенько,

– пожартував Маркус.

Він створив це відео під час підготовки до наступного штурму інших позицій російських окупантів. Запис було зроблено з російського окопу.

Маркус розповідає про незвичний досвід на фронті (обережно, присутня ненормативна лексика): відео

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