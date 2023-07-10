Илон Маск создал 10 июля в твиттере неоднозначное сообщение со сравнением России и Украины. Через некоторое время американский миллиардер удалил твит.
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Что сказал Маск о Силах обороны
Бизнесмен фактически поставил в один ряд российских зеков, должников, кадыровцев и других любителей "русского мира" с имперскими амбициями и украинцев, вынужденных бросить мирные профессии и взять в руки оружие из-за того, что соседнее государство-террорист решило уничтожить нашу страну, нацию. и культуру
Цвет украинской и российской молодежи давно погибает в окопах почти без территориальных завоеваний,
– написал он.
По его мнению, "какая бы сторона ни пошла в наступление на сильно укрепленные позиции, она потеряет гораздо больше солдат".
Маск начал принижать достижения ВСУ и делать из России образ очень сильного и непобедимого государства. Он заявил в своем сообщении, что страна-террорист превосходит Украину численностью примерно 4 к 1. Инженер считает, что российские оккупанты из-за этого выиграли бы войну на истощение, даже если бы потери захватчиков и Сил обороны были бы равны.
Изобретатель низко оценил ВСУ и их контрнаступление, а также начал делать пессимистические прогнозы для Украины. Он считает, что "большого наступления не было". Как объяснил Маск, если контрнаступление будет неудачным и Силы обороны понесут большие потери, то Россия проведет контратаку и "захватит гораздо больше территорий".
Удаленное сообщение изобретателя / Фото из соцсетей Илона Маска
Другие неоднозначные поступки Маска
- Когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, часто подыгрывавший Кремлю американский телеведущий Такер Карлсон цинично обвинил во всем Украину. А Маск перепостил его выступление с обвинениями украинцев в экоциде, который на самом деле совершили российские захватчики.
- Напомним, что принадлежащая Маску компания Twitter после теракта россиян в Херсонской области ограничила доступ к информации о полномасштабной войне России против Украины. Твиттер скрыл украинские аккаунты от западной аудитории. А многие пользователи соцсети получили теневые баны за освещение российской агрессии.