Ілон Маск створив 10 липня у твітері неоднозначний допис з порівнянням Росії та України. Через певний час американський мільярдер видалив твіт.
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Що сказав Маск про Сили оборони
Бізнесмен фактично поставив в один ряд російських зеків, боржників, кадирівців й інших любителів "русского міра" з імперськими амбіціями та українців, які були вимушені залишити мирні професії та взяти до рук зброю через те, що сусідня держава-терорист вирішила знищити нашу країну, націю та культуру.
Цвіт української та російської молоді давно гине в окопах майже без територіальних завоювань,
– написав він.
На його думку, "хоч би яка сторона пішла в наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів".
Маск почав принижувати досягнення ЗСУ та робити з Росії образ дуже сильної та непереможної держави. Він заявив у своєму дописі, що країна-терорист перевершує Україну чисельністю приблизно 4 до 1. Інженер вважає, що російські окупанти через це виграли б війну на виснаження, навіть якби втрати загарбників та Сил оборони були б рівними.
Також винахідник низько оцінив ЗСУ та їхній контрнаступ, а також почав робити песимістичні прогнози для України. Він вважає, що "великого наступу не було". Як пояснив Маск, якщо контрнаступ буде невдалим і Сили оборони понесуть великі втрати, то Росія проведе контратаку та "захопить набагато більше територій".
Видалений допис винахідника / Фото з соцмереж Ілона Маска
Інші неоднозначні вчинки Маска
- Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, американський телеведучий Такер Карлсон, що часто підігравав Кремлю, цинічно звинуватив в усьому Україну. А Маск перепостив його виступ зі звинуваченнями українців в екоциді, який насправді вчинили російські загарбники.
- Нагадаємо, що компанія Twitter, яка належить Маску, після теракту росіян на Херсонщині обмежила доступ до інформації про повномасштабну війну Росії проти України. Твітер приховав українські акаунти від західної аудиторії. А чимало користувачів соцмережі отримали тіньові бани за висвітлення російської агресії.