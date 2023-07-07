То, что мы молчим, не означает, что мы ничего не делаем: Минобороны опубликовало загадочное видео

7 июля 2023, 20:50
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Источник:

Министерство обороны Украины

Министерство обороны заинтриговало пользователей соцсетей новым видео. Очевидно, в ведомстве решили всем напомнить, что наши защитники не бьют баклуши, а рискуют жизнью и освобождают Украину от российских оккупантов.

Оборонное ведомство опубликовало ролик, вероятно, посвященный контрнаступлению ВСУ. Сообщение содержало в себе всего одно предложение.

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Что именно сказали в Минобороны

Министерство обороны намекнуло, что ВСУ заняты делом. Ведомство создало твит на английском.

То, что мы молчим, не означает, что мы ничего не делаем,
– говорится в сообщении.

В подтверждение этих слов Минобороны добавило видеоролик.

На кадрах наши защитники прикладывают указательные пальцы к губам, затем появляется выражение "молчание - золото", тоже написанное на английском, и цитируется предложение из твита. А после этого следует нарезка с нелегкой работой Сил обороны. На видео показано, как ВСУ перемещаются на передовые позиции, освобождают территории от российских захватчиков, устанавливают украинские флаги в населенных пунктах, которые удалось отбить у оккупантов, и живут в очень сложных условиях. Видеоролик завершается английской пословицей "действия говорят громче слов".

Загадочный ролик с нашими защитниками: видео Минобороны Украины

Последние новости о наступлении ВСУ

  • Недавно представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил об успехах Сил обороны под Бахмутом. Нашим защитникам удалось продвинуться более чем на километр возле Клещиевки.
  • Также о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении говорила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, в самом Бахмуте россияне фактически находятся в ловушке.
  • В сводке Генштаба за 7 июля тоже говорится об успехах Сил обороны. Так, на Бердянском и Мелитопольском направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, а оккупанты все чаще отказываются воевать.

Автор: Петро Залива