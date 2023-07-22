Украинское контрнаступление набирает обороты, – Зеленский

Украинские защитники постепенно ежедневно продвигаются вперед, освобождая от российских захватчиков все больше территорий. При этом ожидается, что контрнаступление после медленного начала вскоре наберет темп.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 июля, на Аспенском форуме безопасности. Он пояснил, что сегодня более медленный, чем ожидалось, темп операции обусловлен более поздним ее началом и нехваткой боеприпасов.

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Контрнаступление может набрать обороты

Прежде всего, он отметил, что сначала контрнаступление планировали начать весной. Однако эти замыслы пришлось воплощать позже, ведь у Украины не хватало боеприпасов, вооружений и подготовленных бригад на этих вооружениях.

Мы не хотели терять своих людей, свой личный состав и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику, и поэтому они осторожно подходили к наступательным действиям,

– сказал президент.

Темпы сегодняшнего контрнаступления замедляет то, что за время меньших контрнаступательных действий оккупанты имели больше времени для заминирования украинской земли и построения линий обороны.

Безусловно, у них было чуть больше времени, чем им было нужно, потому что они построили все эти линии. И действительно, у них было много мин на наших полях из-за того, что темпы наших контрнаступательных действий были меньше,

– объяснил Зеленский.

Однако, несмотря на любые трудности, контрнаступление нашего государства прогрессирует. Более того, как сказал президент, "мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набирать обороты, потому что мы уже проходим некоторые места заминирования и разминируем эти территории".

В США ожидают перемен на украинском фронте

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Аспенском форуме безопасности отметил, что также ожидает перемен на украинском фронте. Вместе с тем он предостерег от преждевременных выводов по контрнаступлению Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что США с самого начала говорили, что выбивать оккупантов будет трудно, ведь "россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты". Однако при всей их подготовке линий защиты, по словам Блинкена, "украинцы пробиваются через них".

"Когда они (защитники Украины – 24 Канал) развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое придали им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", – подчеркнул государственный секретарь США.