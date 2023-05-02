"Партнеры волнуются": в The Guardian ответили, почему ВСУ должны пойти в контрнаступление уже сейчас

Не утихают разговоры о потенциальном контрнаступлении Вооруженных Сил. В частности, западные журналисты пообщались с нашими защитниками и заверили, что ближайшие месяцы боевых действий будут решающими.

Как отмечают аналитики, беспокойство партнеров Украины растет и успешная контрнаступательная операция, скажем, на Юге могла бы помочь отношениям между Киевом и Западом и, очевидно, решить вопрос о поставках вооружения. Также в The Guardian пообщались с военным с позывным "Луг", который в 64-летнем возрасте в прошлом году пошел защищать наше государство от оккупантов.

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Контрнаступление не за горами

Ожидается, что это контрнаступление начнется уже через считанные недели, а то и дни. По словам экспертов, оно станет критическим испытанием для Украины.

Собственно, линия фронта уже долгое время неподвижна, а также российские войска держат под контролем почти пятую часть нашей страны. На фоне этого растут опасения союзников по поводу выделения помощи Киеву.

Ближайшие месяцы боевых действий покажут, сможет ли Украина выполнить обещания вернуть все свои территории после того, как более год оккупации позволил России создать большие укрепления,

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что наиболее оптимистичным среди всех сценариев во время этой операции является триумф ВСУ, каким он был весной и осенью 2022 года, когда оккупанты были выдворены сначала с Севера, а затем частично с Востока и Юга Украины.

Все этого ждут (контрнаступления – 24 Канал) и думают, что мы все решим одним ударом. Это займет время и будет тяжело,

– констатировал военный "Луг".

Вместе с тем, в материале The Guardian утверждают, что потери России почти вдвое превышают потери Украины с начала полномасштабной войны.

Без оружия ничего не будет