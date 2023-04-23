Возвращение Крыма: аналитики рассказали, как на это повлияет контрнаступление

В последние недели все больше сообщений о потенциальном контрнаступлении Вооруженных Сил. В то же время очевидно, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым. Эксперты рассказали о рисках, которые не следует отвергать командованию нашей армии.

Международные специалисты предполагают, что украинский полуостров вполне теоретически может стать разменной монетой в будущих дипломатических переговорах между Киевом и Москвой. Вместе с тем, они опасаются, что Путин может применить ядерное оружие, когда дело дойдет до того, чтобы возвращать эту территорию Украине.

Смотрите также От ПВО до танков Abrams и F-16: как Египет поможет Украине победить Россию

Риски существуют

Очевидно, что деоккупация Крыма – цель для Киева. Однако не стоит забывать, что оккупанты активно возводят на полуострове фортификационные сооружения.

В военной доктрине Крым – это не только приз, на который можно претендовать. Это также плацдарм для российских операций на южном фронте Украины, где вполне может решаться судьба контрнаступления Киева.

– написали в Council on Foreign Relations.

Кроме того, там констатировали, что Украина сейчас активно работает над тем, чтобы Запад предоставил ВСУ дальнобойное вооружение.

Вряд ли оно, конечно, стопроцентно может помочь вернуть полуостров, однако точно в разы повысит шансы на успех в боях за Левобережье Херсонщины и оккупированную часть Запорожья.

Для чего Украина говорит о контрнаступлении

Аналитики предполагают, что усиление риторики по деоккупации Крыма можно связать с тем, что таким образом Киев хочет, чтобы Путин все силы направил на защиту полуострова, ослабив при этом позиции оккупантов на других участках фронта.

Если публичные заявления о возвращении Крыма помогают цементировать украинское национальное единство, это тоже положительно. И озвучивая тезисы о возвращении Крыма Украине, целесообразность которых признает подавляющее большинство правительств мира, лидеры Киева превращают Крым, как минимум, в главную разменную монету в любых последующих переговорах,

– говорится в анализе.

Там также отмечено, что успешное контрнаступление – не только в Крыму – способно поднять боевой дух у населения и мотивировать его идти дальше к победе.

Смотрите также Тогда будет и конец войны, – главнокомандующий Эстонии прогнозирует распад РФ на маленькие кусочки.

Вспомним к этой теме недавний анализ от The Economist. Собственно, в издании убеждены, что контрнаступление Украины может определить не только будущее нашего государства, но и всей Европы.