Враг в тупике на фронте, отбивается жалкими фейками: сводка от Свитана

На всех отрезках фронта Вооруженные Силы Украины активизировали свое наступление и уверенно продвигаются. Россиянам нечего ответить, кроме очередных фейков о Кирилле Буданову и Валерии Залужном, которые продуцируются от страха и безысходности.

Украинцам стоит не считаться с подобными вбросы росСМИ, а верить в украинскую армию, ведь она демонстрирует реальные успехи ценой чрезвычайных усилий. Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Подробнее ВСУ преуспевают по всей линии фронта: карта боевых действий по состоянию на 16 июня

Напомним, российские пропагандисты уверяли, что генерал Валерий Залужный ранен и нуждается в "трепанации черепа", а глава украинской разведки Кирилл Буданов якобы пострадал от ракеты, прилетевшей в соседнее здание с его кабинетом.

Вот только выглядит это действительно жалко, ведь пока бункерный дед закрылся со своим чемоданчиком под землей, украинские чиновники и военные продолжают выполнение своих задач, появляются на публике, в медиа и общаются с военными и гражданскими украинцами.

Ситуация вокруг Угледара

Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" сообщил, что в районе Угледара у украинских защитников фиксируются хорошие продвижения. Бойцы из направления сообщали, что продвижение имеется более чем на километр.

По словам полковника запаса, украинские защитники сейчас нацелены на высоты вокруг города, до сих пор занятые оккупационной армией врага. Это необходимо для формирования плацдарма для дальнейшего прорыва в направлении Волновахи.

Также сейчас усилия ВСУ направлены на срезание выступления неподалеку от Великой Новоселки, как только фронт будет выровнен, будет происходить дальнейшее продвижение. Все это зависит от замысла Главнокомандующего украинской армией.

Кроме того, ВСУ пытаются срезать выступление от Бахмута до Белогоровки. С Белогоровки также фиксируется продвижение украинской армии.

Оперативная информация и обзор фронта от Свитана: смотреть видео

Метко минусируем окупантов

Известно, что на Арабатской Стрелке был ликвидирован заместитель начальника Воронежского главка Сергей Постовалов. Также появились спутниковые снимки из Геническа, где ВСУ попали в военную базу окупантов. От Геническа до линии фронта 120 километров.

Свитан считает, что по масштабу разрушений попадания происходили оружием, как минимум, с боевой частью весом пол тонны. На такую дальность в Украины сейчас есть только ракеты Storm Shadow.

Сейчас, в первую очередь, стоит задача отличить как можно больше окупантов. К тому же в таких местах могут находиться многие из руководящего состава армии врага.

В Курские области неспокойно

На территории России тоже тревожно, из Курской области поступили сообщения, что неизвестный беспилотник попал в башню связи.

Узлы связи следует уничтожать, это военные объекты, подчеркнул военный эксперт. Вероятно, это дело рук подразделения "Кракен", уничтожающего российскую систему обнаружения.

Также появилась информация, что в Курскую область россияне перебросили ракетный комплекс "Бал", ракеты из которого могут доставать в столицу Это старая российская противокорабельная ракета, имеющая реактивный двигатель. Ракета считается крылатой, боевая часть около 150 кг.

Есть также информация, что россияне могли ее модернизировать, чтобы дальность была не 250 километров, а 500, это можно было сделать только путём уменьшения боевой части, пояснил полковник в запасе. Ракета примерно уровня "Калибра" или Х-101, но меньше. Украинская система ПВО может сбивать ее, как и остальные ракеты, то есть особой опасности она не несет.

Поскольку ракета противокорабельна, она может прицеливаться по большим железным целям для радиоотображения.

Фактически, ПВО может даже не заметить разницу во время сбивания этой ракеты, однако количество обстрелов может увеличиться, для этого должны быть ликвидированы сами установки на земле. Беспилотниками уничтожить пусковую установку достаточно реально,

– резюмировал Свитан.