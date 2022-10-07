С начала войны на Юге удалось освободить более 2 400 квадратных километров, – ОП

Армия Украины с каждым днем вытесняет все дальше врага с территории государства. На Юге Украины уже освобождены десятки населенных пунктов.

Теперь на освобожденных территориях проходят стабилизационные мероприятия. Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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Освободили десятки населенных пунктов

Защитники Украины уже деоккупировали более 60 населённых пунктов. Так, известно, что:

в Херсонском районе деоккупировали 6 населенных пунктов,

в Бериславском – 61.

Также в Бериславском районе провели стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах, а из опасных регионов проводится эвакуация населения.

Деоккупированные территории приходят в себя от оккупации

Как сообщил Кирилл Тимошенко, в селах Воронцовка и Высокополье сейчас возобновляют работу трансформаторов, а в Золотой Балке и Гавриловке Бериславского района возобновляют мобильное покрытие. Так, по состоянию на сегодняшний день работу уже смог начать 1 мобильный оператор, другие провайдеры должны появиться вскоре. Также скоро восстановить покрытие планируют в Новоалександровке и Давыдовом Броде.

Поскольку эти города недавно деоккупированы, из-за постоянных угроз, возникающих в результате боевых действий, максимальное возвращение государственных органов власти оказывается крайне тяжелым. Но, несмотря на это, мы делаем все возможное, чтобы наши люди уже сейчас чувствовали поддержку и помощь,

– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Так, в освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия и другая работа по восстановлению жизнедеятельности. В частности, там:

передают гуманитарную помощь,

подразделения ГСЧС подвозят питьевую воду,

проводят разминирование территорий,

Нацполиция, где это возможно, осуществляет фиксацию военных преступлений.

С начала деоккупации в Херсонской области уже задокументировали 107 военных преступлений.

Как подчеркнули специалисты, в некоторых деоккупированных районах есть немало повреждений из-за последствий военных действий. При этом часть критической инфраструктуры восстановлению не подлежит. Такая ситуация, в частности, в Архангельском, Высокополье и Осокоровке.

Смотрите полное обращение заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко: видео

Достижения украинской армии: последние новости

В Генштабе сообщили, что с конца сентября Украина вернула под контроль 93 населенных пункта Слобожанщины. Это – 2 400 квадратных километров.

Также известно, что с 1 октября только в Херсонской области было освобождено более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Как заявил Валерий Залужный, ситуация на фронте полностью контролируется и развивается по плану Украины.

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