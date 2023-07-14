Силы обороны продвинулись на Мелитопольском направлении на 1700 метров: россияне контрнаступали

Украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском направлении. За неделю они продвинулись на юг и юго-восток на 1700 метров.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович, сообщает 24 Канал.

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Какая ситуация на Мелитопольском и Бердянском направлениях

В Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступательные действия.

За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 метров к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только в течение недели, прошедшей,

– отметил Уршалович.

В то же время захватчики проводили контрнаступательные действия, пытаясь восстановить утраченное положение, однако успеха не добились.

В свою очередь, на Бердянском направлении гвардейцы продолжают удерживать позиции в условиях постоянного огневого воздействия врага. По словам Уршаловича, за прошлую неделю россияне нанесли там около 50 артиллерийских ударов по украинским позициям.

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Общие потери России в войне

За более чем 500 дней полномасштабного вторжения Силы обороны ликвидировали 236 590 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.

Кроме того, украинские защитники превратили в металлолом тысячи единиц танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Самая дорогая потеря Кремля с начала полномасштабного вторжения - крейсер "Москва". В целом ВСУ испепелили: