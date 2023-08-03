Показывают зубы, – боец ВСУ объяснил, как действуют россияне под Бахмутом
Ситуация в Бахмутском направлении остается напряженной. Однако Силы обороны наносят врагу качественное поражение. Так что все попытки россиян вернуть утраченные позиции заканчиваются неудачей.
Российские оккупанты у Бахмута не хотят отступать без боя. В случае новых серьезных неудач они взимают резервы. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов.
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Как действуют россияне
В течение июля россияне стремились сместить активные боевые действия к северу, куда им легче подтягивать логистику. Речь идет о Сватовском, Купянском направлении, районе Кременной.
Однако там попытки врага проявлять активность подавили украинские военные.
Конечно, оккупанты сопротивляются. Он формируется из массированных артударов, когда ВСУ приступают к активным действиям. Враг не сдает позиции, подтягивает резервы. Делает все, чтобы показать свои зубы,
– отметил Родион Кудряшов.
В частности, если россиян выбивают из определенной позиции, то они не оставляют попыток вернуть утраченное положение. В частности, усиливает для этого контратаки, артиллерийские удары, наносит удары высокоточными боеприпасами.
Кроме того, оккупанты усиливают слабые места в собственной обороне. и подтягивают резервы. Однако это свидетельствует о том, что Силы обороны наносят качественное поражение, поэтому россиянам приходится привлекать дополнительные силы.
Родион Кудряшов о действиях россиян в Бахмуте: смотрите видео
Кого привлекают к боям в Бахмуте
В районе Бахмута в основном воюют регулярные войска. В частности, доукомплектованы на протяжении последних волн мобилизации 72-я и 57-я мотострелковая бригады.
Это "регулярщики" с "ЧВКашниками", которые играют уже вторую роль в обороне врага. В целом эта конфигурация не изменяет тактическое и оперативное управление войсками противника. Тактика остается такой же,
– заметил Кудряшов.
Россияне уже обычно привлекают большое количество техники, боеприпасов и большое количество личного состава. Его, собственно, быстро пополняют, когда украинские войска разбивают оккупантов где-то на флангах Бахмута.
Ситуация вокруг Бахмута напряжена: что известно
- В утренней сводке Генштаба ВСУ на 3 июля сообщили, что украинские военные осуществляют контратаки в районе Бахмута. В то же время оккупанты безрезультатно пытались восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки Донецкой области.
- К слову, вернуть свои позиции у Клещеевки российские военные стараются не первый день. Все попытки врага изо дня в день напрасны благодаря мощному сопротивлению ВСУ.
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый на днях подчеркнул, что украинские военные не идут в лобовые атаки, как это делали вагнеровцы. Вместо этого ВСУ двигаются постепенно, но уверенно приобретают новые успехи.