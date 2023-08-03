Показывают зубы, – боец ВСУ объяснил, как действуют россияне под Бахмутом

Ситуация в Бахмутском направлении остается напряженной. Однако Силы обороны наносят врагу качественное поражение. Так что все попытки россиян вернуть утраченные позиции заканчиваются неудачей.

Российские оккупанты у Бахмута не хотят отступать без боя. В случае новых серьезных неудач они взимают резервы. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов.

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Как действуют россияне

В течение июля россияне стремились сместить активные боевые действия к северу, куда им легче подтягивать логистику. Речь идет о Сватовском, Купянском направлении, районе Кременной.

Однако там попытки врага проявлять активность подавили украинские военные.

Конечно, оккупанты сопротивляются. Он формируется из массированных артударов, когда ВСУ приступают к активным действиям. Враг не сдает позиции, подтягивает резервы. Делает все, чтобы показать свои зубы,

– отметил Родион Кудряшов.

В частности, если россиян выбивают из определенной позиции, то они не оставляют попыток вернуть утраченное положение. В частности, усиливает для этого контратаки, артиллерийские удары, наносит удары высокоточными боеприпасами.

Кроме того, оккупанты усиливают слабые места в собственной обороне. и подтягивают резервы. Однако это свидетельствует о том, что Силы обороны наносят качественное поражение, поэтому россиянам приходится привлекать дополнительные силы.

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Кого привлекают к боям в Бахмуте

В районе Бахмута в основном воюют регулярные войска. В частности, доукомплектованы на протяжении последних волн мобилизации 72-я и 57-я мотострелковая бригады.

Это "регулярщики" с "ЧВКашниками", которые играют уже вторую роль в обороне врага. В целом эта конфигурация не изменяет тактическое и оперативное управление войсками противника. Тактика остается такой же,

– заметил Кудряшов.

Россияне уже обычно привлекают большое количество техники, боеприпасов и большое количество личного состава. Его, собственно, быстро пополняют, когда украинские войска разбивают оккупантов где-то на флангах Бахмута.

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