Контрнаступление ВСУ на Востоке – в разгаре: чиновники массово постят крест – каково его значение

Украинские чиновники массово начали публиковать в социальных сетях крест. Известно, что это единственное боевое отличие армии Украинской Народной Республики.

Соответствующие сообщения начали распространять ориентировочно после 15 часов 10 сентября. Известно, что с 29 августа продолжается наступление ВСУ по многим направлениям.

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Украинские чиновники публикуют крест

Железный крест за зимний поход и бои – это единственное боевое отличие армии УНР. Его вручали участникам Первого зимнего похода – рейда по тылам большевиков и белых в 1919 – 1920 году,

– говорится в телеграм-канале "Ящик Пандоры".

Свое сообщение объяснил глава Офиса Президента Андрей Ермак. В частности, он сказал, что "зимний поход" еще впереди.

"Осенний поход – дело настоящих героев Украины. Помним нашу историю, помним героев армии УНР, "рыцарей ордена Железного креста". Помним Первый зимний поход по тылам "белых" и "красных", – написал Ермак.

Также он сказал, что нашу историю не стереть, и мы победим всех врагов.

Крест опубликовал глава Офиса Президента / Скриншот 24 канала



Креативно рассказал о наступлении ВСУ заместитель Ермака Кирилл Тимошенко / Скриншот 24 канала



К Офису Президента присоединился Алексей Кулеба / Скриншот 24 канала

"Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление по многим направлениям на юге и востоке нашей страны. Победа будет за нами! Слава Героям!" – написал глава Киевской областной военной администрации.

Первый зимний поход проходил с декабря 1919 по май 1920 года. Тогда армия Украинской Народной Республики ушла в тылы большевиков и белогвардейцев. Историки считают поход образцом партизанской войны и героической страницей военного искусства периода Украинской революции. Тогда украинская армия впервые успешно применила партизанские методы борьбы с многочисленными врагами.

Следует вспомнить, что ВСУ пошли в наступление 29 августа. По состоянию на 9 сентября в ISW заявили, что ВСУ освободили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины. По словам Владимира Зеленского говорится о более 30 населенных пунктах Харьковской области.

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