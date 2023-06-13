Боевые действия продолжаются, – в Белом доме отказались давать оценки контрнаступлению ВСУ
Источник:"Европейская правда"
Украина, очевидно, уже приступила к контрнаступательным операциям. Это подтвердили, в том числе и в Белом доме. Однако больше деталей предоставлять отказались.
Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В то же время, он сказал, что бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет.
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Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы. И также, безусловно, дело Вооруженных Сил Украины говорить о потерях и достижениях за отдельный день,
– подчеркнул он.
Кирби добавил, что США сосредоточатся на том, чтобы "Украина могла добиться успеха на поле боя". В частности, он подтвердил, что в Вашингтоне готовится новая военная помощь для Украины.
"Я думаю, что очень-очень скоро вы увидите еще несколько дополнительных пакетов помощи от Соединенных Штатов", – отметил он.Любопытно!
Достижения наших защитников
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах:
- продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра;
- площадь территории взятой под контроль 90 квадратных километров;
- освобождено 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
Кроме того, она больше рассказала о ситуации на Бахмутском направлении. За прошедшую неделю на левом фланге защитники продвинулись на 1,5 километра, а на правом – на 3,5 километра. Также под контроль уже было взято 16 квадратных километров территории.