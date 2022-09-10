Сколько оккупантов могли уничтожить или взять в плен во время деоккупации Харьковщины: мнение Нарожного

Во время контрнаступления ВСУ берут в плен много россиян, чтобы во время следующего обмена освободить больше украинцев. На сегодня неизвестно, сколько вражеских солдат уже сдались нашим военным.

Обменный фонд стремительно пополняется не только на Харьковском направлении, но и на Херсонском. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Для пленных освобождают СИЗО

Эксперт отметил, что на сегодняшний день трудно сказать о потерях и пленных с российской стороны – из-за нехватки информации.

Если говорить о пленении, то у меня есть неподтвержденная информация, что сейчас освобождаются все СИЗО и трудовые колонии на Западной Украине, чтобы там размещать пленных. О каком количестве идет речь? Это примерно уже 5 – 10 тысяч человек в плену. Все это делается, чтобы их где-то разместить и содержать в безопасных местах,

– объяснил специалист.

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По его словам, количество пленников может увеличиться после разгрома российских войск под Изюмом.

"Мы говорим также о тех группировках, которые на Херсонщине и Харьковском направлении. Убитыми там будет где-то 30 процентов – это однозначно. Потому что такой плотности артиллерийский огонь, который ВСУ вели во время наступления – он выжигал все, что только можно", – добавил Нарожный.

По его мнению, сегодня ВСУ будут "набирать максимум пленных для обменного фонда", чтобы "обменивать на наших людей".

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Статистика раненых

В то же время он отметил, что аналогично неизвестно, сколько раненых среди российских солдат на Харьковщине.

"Сколько раненых – где-то до половины группировки оккупантов, если они будут сопротивляться и если не будут сдаваться в плен. Тем более, что их эвакуация возможна только по договоренности с российской стороной. Я не думаю, что наше высшее военное командование пойдет на переговоры после истории с "Азовсталью" и расстрелом пленных", – подчеркнул специалист.

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