Контрнаступление ВСУ не следует считать последней битвой, – Кулеба

Вся Украина, а вместе с ней и цивилизованные государства мира ожидают контрнаступления ВСУ, которое вскоре должно начаться. Однако Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не стоит его считать последним сражением защитников Украины.

По его мнению, восприятие контрнаступления как решающего сражения искажает картину усилий Украины. Об этом министр иностранных дел рассказал во время пресс-конференции в Одессе.

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Выводы будут делаться после битвы

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что последней битвой будет та, которая "приведет к полному освобождению украинских территорий". Следовательно, выводы о контрнаступлении Украины, которая тщательно готовилась к нему, можно будет делать только в конце битвы, а не в ее начале.

Контрнаступление не следует считать последним сражением. Последняя битва – это битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно сделать только в конце битвы, а не в начале битвы. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом его начале, они искажают картину наших усилий,

– сказал министр.

Также он подчеркнул, что Украина будет бороться до тех пор, пока все оккупированные территории не будут освобождены от российских захватчиков. Ведь война, развязанная страной-террористкой, не является конфликтом, который можно замораживать. Однако для этого может потребоваться не одно контрнаступление ВСУ.

"Если понадобится одно контрнаступление – будет одно. Если понадобится два или больше – будет два или больше", подчеркнул Кулеба.

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Когда начнется контрнаступление ВСУ

В начале апреля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, когда начнется долгожданное контрнаступление на нашествие россиян. Он подчеркнул, что для его начала должны сойтись в один "пазл" его четыре важных составляющих.

Этими четырьмя составляющими являются:

Первая составляющая: продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления.

Вторая: украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции.

Третья: Генеральный штаб продолжает планирование будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов.

Четвертая: информационная составляющая, влияющая на психологическое состояние врага.

Эти четыре составляющие постепенно модерируются. Думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены определенные вопросы,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Стоит отметить, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, подготовка к наступательным операциям защитников Украины уже на финишной прямой. ВСУ получили немало современной техники и овладевают ею.

Однако он не назвал никаких сроков относительно начала наступательных действий, ведь это военная тайна. Зато назвал еще одно необходимое условие, кроме решения командования. Речь идет о соответствующих погодных условиях.