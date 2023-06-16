Эти города освободят первыми, – депутат об эвакуации россиян перед наступлением на Запорожье
Российские военные хорошо окопались и готовили линии обороны на Запорожском направлении. Однако поможет ли им это при контрнаступлении ВСУ, неизвестно. В частности, представителей оккупационных властей срочно эвакуируют из Запорожской области. Есть информация и о том, что россиян там становится меньше.
Об этом 24 Каналу рассказал Антон Жук – депутат Запорожского районного совета. По его словам, из некоторых районов Запорожье оккупанты просто убегут, когда начнется активная фаза контрнаступления.
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Эвакуация оккупационных властей
Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжают мародерство. Грабят, что еще не успели разграбить полностью. Однако есть и другие новости.
Якобы уже эвакуировали самых высоких "должностных" из Токмака и еще из некоторых населенных пунктов, куда "господин Himars" за последние недели наведывался чаще, чем раньше,
– отметил Антон Жук.
Кроме того, россияне перемещают все важные документы от линии разграничения, где у украинских сил обороны есть определенные успехи. Речь идет об Орехове – городе, где есть админграница Запорожской и Донецкой областей. Там ведутся бои с определенными успехами в рамках контрнаступления ВСУ.
"В Запорожье относительно спокойно. Слышим взрывы и тревоги, но не в том количестве, как в горячем периоде. В Запорожье все пляжи ниже Днепровской ГЭС выглядят апокалиптически", – отметил депутат.
В частности, уровень реки Днепр ниже плотины ДнепроГЭС существенно упал. И из-за падения уровня воды обнажилась часть, которая была под водой с 1955 – 1958 годов.
Антон Жук о настроениях россиян на Запорожском направлении: смотреть видео
Оккупанты могли отступить из некоторых районов
Мэр Пологов Запорожской области Юрий Коноваленко сообщил, что по направлению к Энергодару стало меньше российских оккупантов. Речь как о живой силе, так и о военной технике. Россияне оставили несколько блокпостов, а в целом – исчезли.
Такие ситуации были в течение последнего года, потому что у них своеобразный уровень организации. У них, когда ротация, даже на блокпостах, могут уехать старые, а новые приедут всего через несколько дней,
– заметил Жук.
Поэтому пока неизвестно наверняка, неорганизованная ли это ротация, или они действительно куда-то отошли. Но есть определенная позитивная тенденция для Украины на Запорожском направлении.
"Пологи и Васильевка – это районные центры, которые могут быть освобождены прежде всего", – подчеркнул депутат Запорожского райсовета.
Однако на Васильевском направлении сейчас не проходят бои. В частности, некоторые военные считают, что боев за Васильевку и не будет, потому что она невыгодна для русских. Особенно когда контрнаступление наберет большую динамику, вероятно, из Васильевки оккупанты уйдут, как и с направления к Энергодару.
Линии обороны россиян
Готовясь к контрнаступлению Украины, россияне окапывались в том районе.
Упорства к окапыванию у них много. Эта информация поступает уже год. Вероятно, у них такая манера – занять чем-то свои войска, чтобы они меньше насиловали и грабили,
– подчеркнул Жук.
Линий обороны у них много, как и "зубов дракона", в частности, между Васильевкой и Энергодаром. Но то, насколько эффективны они, будет продемонстрировано при активной фазе контрнаступления.
Есть сомнения и в том, будут ли готовы российские войска держаться в своих окопах.
Ситуация на Запорожском направлении: подробнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что контрнаступление продолжается и на Бердянском направлении. В частности, там продолжаются бои в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка. Украинским защитникам удалось деоккупировать около 3 километров квадратных территорий.
- Военные на Запорожском направлении рассказали, что "хорошо насыпают" врагу. Есть информация о том, что в Бердянске уже переполнен морг с российскими военными. Впрочем, враг все же проводит оборонительные действия.
- К слову, в Запорожье россияне перекинули 20 вертолетов. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский пояснил, что большинство из них нужны для поддержки сухопутных сил россиян. Кроме того, это должно повысить обороноспособность оккупантов во время контрнаступления ВСУ.