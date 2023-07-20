Артиллерия продолжает давить противника, – Жданов назвал участок фронта, где ВСУ имеют преимущество

Контрнаступление ВСУ продолжается. Украинские герои наносят врагу колоссальные потери и продолжают идти вперед. В частности, украинские воины имеют успех на Бахмутском направлении.

Военный эксперт Олег Жданов проанализировал ситуацию на фронте, сообщает 24 Канал. На Бахмутском направлении украинские герои успешно отражают атаки российских окупантов в районе Миньковки, юго-восточнее села Орехово-Василовка, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановки Донецкой области.

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По словам Жданова, оккупанты пытаются возобновлять наступательные действия. В частности, даже на Бахмутском направлении. Врагу не удается реализовать свои планы.

ВСУ имеют там успех и фактически нависают над Бахмутом. Продолжаются бои. В окрестностях Клещиевки силы обороны имеют успех. Артиллерия продолжает давить противника. Огнем контролируют львиную долю Бахмута,

– говорится в сообщении.

Что Жданов говорит о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

ВСУ отвоюют Бахмут

Александр Сырский ранее рассказал, что отвоевание Бахмута для воинов ВСУ – дело чести. Вернуть под контроль удалось почти 30 квадратных километров к северу и югу от города.

"Мы потеряли многих наших собратьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… поэтому мы просто должны его вернуть", – подчеркнул Сырский.

Он добавил, что уже в ближайшие дни ВСУ смогут применить кассетные боеприпасы.