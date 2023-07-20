Військовий експерт Олег Жданов проаналізував ситуацію на фронті, інформує 24 Канал. На Бахмутському напрямку українські герої успішно відбивають атаки російських окупантів у районі Міньковки, південно-східніше села Оріхово-Василівка, південно-східніше Богданівки та біля Іванівки Донецької області.

Зверніть увагу Втечуть або опиняться в "котлі", – військовий ЗСУ про долю окупантів у Бахмуті

За словами Жданова, окупанти намагаються відновлювати наступальні дії. Зокрема, навіть на Бахмутському напрямку. Ворогу не вдається реалізувати своїх планів.

ЗСУ мають там успіх й фактично нависають над Бахмутом. Тривають бої. На околицях Кліщіївки сили оборони мають успіх. Артилерія продовжує давити противника. Вогнем контролюють левову частку Бахмута,

– мовиться у повідомленні.

Що Жданов каже про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

ЗСУ відвоюють Бахмут

Олександр Сирський раніше розповів, що відвоювання Бахмута для воїнів ЗСУ – справа честі. Повернути під контроль вдалося майже 30 квадратних кілометрів на північ та південь від міста.

"Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… тому ми просто повинні його повернути", – наголосив Сирський.

Він додав, що вже найближчими днями ЗСУ зможуть застосувати касетні боєприпаси.