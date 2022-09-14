Контрнаступление Украины ошеломило скорее россиян – для нас это не неожиданность, – Пентагон
Источник:Пентагон
В США заявили, что успехи Украины в войне с россией и контрнаступление ВСУ не удивили союзников и партнеров. В Пентагоне убеждены, что контрнаступление ВСУ ошеломило скорее самих россиян.
Украина с большим успехом использует западное оружие
Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. В США заявляют, что не удивлены, что ВСУ продвинулись так быстро.
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"Я думаю, что если кто-то и был удивлен, основываясь только на сообщениях, которые мы видели с точки зрения реакции российских военных, то, вероятно, это были россияне", – заявил Пэт Райдер.
Он подчеркнул, что с начала вторжения россии украинцы прекрасно адаптируются и эффективно используют свои боевые возможности.
Для нас неудивительно, что они (ВСУ – 24 канал) так быстро продвигались,
– сказал спикер Пентагона.
Пэт Райдер заявил, что ВСУ воспользовались открывшимися на поле боя военными возможностями. Он отметил, что Харьковское контрнаступление тому подтверждение.
Также представитель Пентагона заявил, что свою роль в успешном контрнаступлении сыграли поставки западного вооружения.
В Пентагоне подчеркнули, что Украине для противодействия россии нужна помощь, которая будет иметь значение сегодня и позволит в будущем сдерживать агрессора.
ВСУ эффективно используют технику
Американский генерал отметил, что во время контрнаступления украинские силы эффективно используют технику, которая у них есть, и изменили динамику на поле боя.
Пэт Райдер отметил, что украинские военные переняли боевую технику НАТО, применив общевойсковый способ ведения войны. Также он подчеркнул, что военные в Украине смогли адаптировать технику советских времен к новой тактике и победить россиян.
Бригадный генерал подчеркнул, что украинцы научились пользоваться гаубицами M777 и HIMARS и беспилотниками.
Это просто отличная адаптивность на поле боя, чтобы иметь возможность воспользоваться имеющимися возможностями использования не только оборудования, которое они уже имели в своем инвентаре, но и оборудования, предоставленного им США и другими международными партнерами,
– сказал Райдер.
Он добавил, что украинские войска продолжают искать способы борьбы. В заключение американский генерал сказал, что Украина "с большим успехом" использует западное оружие на поле боя.
Успехи ВСУ на фронте: главное
- Украинские военные уверенно освобождают от оккупантов территорию Харьковской области. В Минобороны сообщили о деоккупации почти 5 тысяч квадратных километров. В частности, только в Харьковской области ВСУ деоккупировали 3 800 квадратных километров.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что реальное количество деоккупированных населенных пунктов вдвое больше.
- Сообщалось, что россия скорее всего не может укрепить новую линию фронта после завоевания Украиной восточной части Харьковской области.
- На контрнаступление ВСУ лаконично отреагировал президент США Джо Байден. Когда его спросили об успехах ВСУ, американский лидер поднял палец вверх.
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