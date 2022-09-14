Контрнаступление Украины ошеломило скорее россиян – для нас это не неожиданность, – Пентагон

В США заявили, что успехи Украины в войне с россией и контрнаступление ВСУ не удивили союзников и партнеров. В Пентагоне убеждены, что контрнаступление ВСУ ошеломило скорее самих россиян.

Украина с большим успехом использует западное оружие

Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. В США заявляют, что не удивлены, что ВСУ продвинулись так быстро.

Кстати В комитетах Палаты представителей США проведут секретные брифинги по Украине, – СМИ

"Я думаю, что если кто-то и был удивлен, основываясь только на сообщениях, которые мы видели с точки зрения реакции российских военных, то, вероятно, это были россияне", – заявил Пэт Райдер.

Он подчеркнул, что с начала вторжения россии украинцы прекрасно адаптируются и эффективно используют свои боевые возможности.

Для нас неудивительно, что они (ВСУ – 24 канал) так быстро продвигались,

– сказал спикер Пентагона.

Пэт Райдер заявил, что ВСУ воспользовались открывшимися на поле боя военными возможностями. Он отметил, что Харьковское контрнаступление тому подтверждение.

Также представитель Пентагона заявил, что свою роль в успешном контрнаступлении сыграли поставки западного вооружения.

В Пентагоне подчеркнули, что Украине для противодействия россии нужна помощь, которая будет иметь значение сегодня и позволит в будущем сдерживать агрессора.

ВСУ эффективно используют технику

Американский генерал отметил, что во время контрнаступления украинские силы эффективно используют технику, которая у них есть, и изменили динамику на поле боя.

Пэт Райдер отметил, что украинские военные переняли боевую технику НАТО, применив общевойсковый способ ведения войны. Также он подчеркнул, что военные в Украине смогли адаптировать технику советских времен к новой тактике и победить россиян.

Бригадный генерал подчеркнул, что украинцы научились пользоваться гаубицами M777 и HIMARS и беспилотниками.

Это просто отличная адаптивность на поле боя, чтобы иметь возможность воспользоваться имеющимися возможностями использования не только оборудования, которое они уже имели в своем инвентаре, но и оборудования, предоставленного им США и другими международными партнерами,

– сказал Райдер.

Он добавил, что украинские войска продолжают искать способы борьбы. В заключение американский генерал сказал, что Украина "с большим успехом" использует западное оружие на поле боя.

Успехи ВСУ на фронте: главное

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