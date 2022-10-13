В Пентагоне ожидают, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться всю зиму

Украинские воины продолжают успешное контрнаступление. Только за 10 дней деоккупировали более 1000 квадратных километров в Херсонской области. Международные партнеры уверяют, что сделают все возможное, чтобы Украина победила врага.

В Минобороны США ожидают, что контрнаступление наших защитников будет продолжаться всю зиму. Об этом на брифинге заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Международные партнеры готовы обеспечить Украину всем необходимым

Ситуация на поле боя остается динамичной, подчеркнул Остин. Он отметил, что мир видит, насколько эффективно украинские воины работают на Востоке и Юге. В частности, как наши воины освобождают временно оккупированные Россией территории. Поэтому Пентагон надеется, что успешное контрнаступление будет продолжаться и во время холодов.

Ллойд Остин подчеркнул, что зима всегда сложный вызов в вопросе боевых действий. Однако международные партнеры сделают все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет.

Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение зимы, чтобы вернуть свою территорию и быть эффективной на поле боя. И мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что у них (украинских военных – 24 канал) есть все, что нужно для эффективности,

– отметил глава Пентагона.

ВСУ смогли перехватить инициативу во время контрнаступления и благодаря вооружению от партнеров, в частности, HIMARS, уверен Остин. Ранее министр обороны США заявил, что новые нападки Путина, например ракетный террор, уже не могут ничего изменить. Также он заверил, что Украина получит новые системы ПВО настолько быстро, насколько их физически смогут доставить.

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Украинские защитники в Херсонской области освободили еще 5 населенных пунктов от российских захватчиков. В частности: Нововасиловку, Новогригоровку, Новую Каменку, Трифоновку и Красное. Все они находятся в Бериславском районе Херсонской области.

Всего за 10 дней наши защитники деоккупировали в Херсонской области 29 населенных пунктов. Речь идет о более чем 1000 квадратных километрах.

Наши защитники успешно продвигаются и в Донецкой области. 8 октября в Минреинтеграции сообщили об освобождении около 40 населенных пунктов.

По состоянию на 12 октября украинские военные освободили в Луганской области 7 населенных пунктов. Это подтвердил глава военной администрации Сергей Гайдай.

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