"Не большой секрет": военный обозреватель оценил планы командования ВСУ о контрнаступлении

Владимир Зеленский 3 января провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где могли обсуждать дальнейшие действия Украины в войне. Так, контрнаступление ВСУ не является большим секретом.

Украина задекларировала намерения деоккупировать все свои территории. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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У Украины есть разные планы контрнаступления

Мусиенко напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный делал определенные акценты в своем интервью изданию The Economist. В нем он четко говорил о Мелитополе Запорожской области и Юге.

Более того, Залужный даже сказал, что необходимо Украине для освобождения наших территорий из-под российской оккупации.

"Планы (по контрнаступлению – 24 Канал) у нашего военно-политического руководства есть. Они разносторонние – предполагают разные сценарии развития событий", – отметил военный эксперт.

Мусиенко прокомментировал возможное контрнаступление ВСУ: смотрите видео

Что необходимо ВСУ для реализации плана

Впрочем, под каждым контрнаступательным планом можно "подвести черту и прийти к общему знаменателю" – для его реализации необходимы дополнительные силы и средства. Прежде всего, оружие от наших партнеров.

Эта работа сейчас также активно ведется, чтобы к нам прислушивались, слышали нас и наращивали поддержку оружия, которое нам необходимо, в частности для продвижения и контрнаступательных действий на Юге или на Востоке,

– сказал Мусиенко.

По его словам, пока нет информации о готовности наших партнеров поставить Украине танки или авиацию. Однако в отдельных СМИ, в частности в Bloomberg, появилась информация о поставках Украине бронемашин Bradley.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова и дальше поставлять Украине артиллерию, системы противовоздушной обороны и другие средства. К сожалению, Шольц не упомянул о танках, но, возможно, позиция Германии еще может измениться.

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"Планы есть, они разрабатываются, и есть понимание. Но, конечно, нужны дополнительные инструменты, чтобы их реализовывать с нашей стороны", – подытожил военный эксперт.

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