путин уже ни в чем не уверен и не знает, что будет дальше

Знаковое событие. минобороны россии на ежедневном брифинге никак не прокомментировало положение на фронте, ни слова не сказано о положении войск в районе Балаклеи и в Херсонской области.

У путина отнялся язык

Ни слова о ситуации на фронте не сказал на сегодняшней пресс-конференции и сам путин.

Не пропустите От подрыва реактора до страшилок о COVID-19: чем роспропаганда пугала украинцев в августе

Понятно, если молчит Украина – ведь враг превосходит нашу армию в боевой технике во много раз, и наши наступательные операции мы всегда проводим против превосходящих сил врага.

Но молчание "второй армии мира"? Самого путина? Это же полная калька поведения Брежнева по Афганистану и Ельцина в Чечне, ведь раньше комментировалось все и вся, а тут замолчали.

Балаклейский сюрприз: российские оккупанты не угадали, где им сделают "бо-бо"

Без паники и без перспектив

Молчание для россии – это не требования военной тайны – это непонимание реальной обстановки и отсутствие сил для влияния на ситуацию.

путин уже ни в чем не уверен, он не знает, что будет дальше. Никакой паники нет. Никакой стратегии нет. Никакой перспективы нет.

К теме – британская разведка заявила, что путин столкнулся с дилеммой из-за контрнаступления ВСУ: смотрите видео