путин уже ни в чем не уверен и не знает, что будет дальше
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Знаковое событие. минобороны россии на ежедневном брифинге никак не прокомментировало положение на фронте, ни слова не сказано о положении войск в районе Балаклеи и в Херсонской области.
У путина отнялся язык
Ни слова о ситуации на фронте не сказал на сегодняшней пресс-конференции и сам путин.
Не пропустите От подрыва реактора до страшилок о COVID-19: чем роспропаганда пугала украинцев в августеПонятно, если молчит Украина – ведь враг превосходит нашу армию в боевой технике во много раз, и наши наступательные операции мы всегда проводим против превосходящих сил врага.
Но молчание "второй армии мира"? Самого путина? Это же полная калька поведения Брежнева по Афганистану и Ельцина в Чечне, ведь раньше комментировалось все и вся, а тут замолчали.
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Без паники и без перспектив
Молчание для россии – это не требования военной тайны – это непонимание реальной обстановки и отсутствие сил для влияния на ситуацию.
путин уже ни в чем не уверен, он не знает, что будет дальше. Никакой паники нет. Никакой стратегии нет. Никакой перспективы нет.
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