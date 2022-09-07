путіна заціпило

Жодного слова про ситуацію на фронті не сказав на сьогоднішній пресконференції і сам путін.

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Зрозуміло, якщо мовчить Україна – адже ворог перевершує нашу армію у бойовій техніці у багато разів, і наші наступальні операції ми завжди проводимо проти сил ворога, що переважають.

Але мовчання "другої армії світу"? Самого путіна? Це ж повна калька поведінки Брежнєва щодо Афганістану та Єльцина в Чечні, адже раніше коментувалося все і вся, а тут замовкли.

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Без паніки і без перспектив

Мовчання для росії – це не вимоги військової таємниці – це нерозуміння реальної обстановки та відсутність сил для впливу на ситуацію.

путін уже ні в чому не впевнений, він не знає, що буде далі. Жодної паніки немає. Жодної стратегії немає. Жодної перспективи немає.

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