путіна заціпило
Жодного слова про ситуацію на фронті не сказав на сьогоднішній пресконференції і сам путін.
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Але мовчання "другої армії світу"? Самого путіна? Це ж повна калька поведінки Брежнєва щодо Афганістану та Єльцина в Чечні, адже раніше коментувалося все і вся, а тут замовкли.
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Без паніки і без перспектив
Мовчання для росії – це не вимоги військової таємниці – це нерозуміння реальної обстановки та відсутність сил для впливу на ситуацію.
путін уже ні в чому не впевнений, він не знає, що буде далі. Жодної паніки немає. Жодної стратегії немає. Жодної перспективи немає.
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