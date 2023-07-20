Будет тяжелым и займет достаточно много времени: в Офисе Президента о контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление ВСУ продолжается. Впрочем, следует понимать, что выбивать врага крайне сложно, ведь за это время захватчики выстроили несколько линий обороны и усеяли территорию вокруг бешеным количеством мин.

В интервью AFP советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал журналистам о контрнаступлении. По его словам, оно будет тяжелым, а также займет много времени.

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Что мешает контрнаступлению

Как мы уже заметили, говорится о плотном минировании. Но это далеко не все. Советник главы ОП добавил, что еще одна причина кроется в задержке поставок Украине оружия.

Михаил Подоляк также очертил прогресс контрнаступления. По его словам, он идет "медленнее, чем хотелось бы".

Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени,

– отметил Подоляк.

В то же время, он подчеркнул, что в России все еще сохраняется преимущество в воздухе над линией фронта. Поэтому в дальнейшем остро стоит вопрос передачи F-16. По словам Подоляка, нам необходимо от 60 до 80 западных истребителей, "чтобы хорошо закрыть небо, особенно фронт".

Кроме того, необходима нашим военным дополнительная бронетехника. Речь в первую очередь о 200 – 300 танках.

Однако разгонять зраду тоже не стоит. Михаил Подоляк отметил, что "постепенно растет" количество наступательных операций ВСУ. Кроме того, следует понимать, что на поле боя привлечены не все подготовленные бригады.

Заметим, что боевые действия не утихают ни на минуту. Да, их фиксируют в районе Бахмута, но сейчас есть одно направление, которое можно считать безусловно самым трудным.

Враг стягивает туда все резервы

Речь идет о Купянском направлении. Туда российские захватчики бросают все свои силы, чтобы оттеснить наших защитников. По имеющейся информации, там более 100 тысяч оккупантов.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов отметил, что на Купянском направлении гораздо труднее, чем у Бахмута. А все потому, что туда россияне лезут изо всех сил. Там фиксируют очень много мобилизованных из оккупированных Донецкой и Луганской области.

Да, они в большинстве своем неопытны и немотивированы. Впрочем, следует понимать, что даже такие бойцы угрожают нашим защитникам. Хотя потому, что на них идут боеприпасы, которые могли бы спасти от настоящих головорезов, которые идут после неопытных штурмовиков.