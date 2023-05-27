Определенные процессы уже происходят, – Подоляк о первых шагах контрнаступления

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что уже начались подготовительные действия по контрнаступлению против российских оккупационных войск. По его словам, это не вопрос одного дня или определенной даты.

Советник Андрея Ермака объяснил, что контрнаступление – это сложный постоянный процесс деоккупации. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться завтра, послезавтра или через неделю.

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Что говорят о контрнаступлении у Зеленского

Это постоянный процесс деоккупации, и определенные процессы уже происходят, как уничтожение линий снабжения или подрыв складов в тылу. Интенсивность растет, и это займет довольно продолжительный период времени,

– объяснил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента спрогнозировал, что по мере вступления оборотов в наступлении, количество вторжений в России со стороны российских повстанческих групп будет увеличиваться по примеру Белгородской области.

Залужный заявил, что пора возвращать свое

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный распространил ролик с молитвой за освобождение Украины от российских оккупантов.

Пришло время возвращать свое,

– заявил Залужный.

Стоит отметить, что в молитве говорится: "Пусть рука моя будет тверда, чтобы убивать врагов! Пусть глаз мой будет ясным, чтобы убивать врагов! Пусть оружие мое будет исправно, чтобы убивать врагов! Пусть воля моя будет сталь, чтобы убивать врагов".

Перед этим главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба объяснил, что нет контрнаступления, есть продолжение стратегической оборонной операции.

Цель у нее неизменна – это полное освобождение наших территорий. И создание в дальнейшем гарантий безопасности, чтобы Украина могла жить долго, мирно и счастливо,

– заявил Дзюба.

По его словам, в рамках стратегической оборонной операции идет маневровая, позиционная, мобильная оборона, активные действия, встречные бои и так далее. По его словам, это, вероятно, самая большая форма операции ВСУ по значению и масштабу применения.