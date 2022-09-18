Уже и левый берег – под контролем ВСУ: в сети показали, как военные форсировали Оскол

Украинские защитники постепенно освобождают населенные пункты, находившиеся под российской оккупацией. Под контролем ВСУ уже находится левый берег реки Оскол Харьковской области.

Отметим, что президент Владимир Зеленский утром 16 сентября сообщил, что от российских оккупантов освободили почти всю Харьковскую область. Глава государства напомнил, что оккупанты находились там более 5 месяцев.

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Защитники форсировали Оскол

В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщили, что украинские защитники начали контролировать левый берег реки Оскол.

ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег,

– говорится в сообщении.

Напомним, что недавно защитники рассказали, что полностью освободили город Купянск. В результате слаженных действий подразделение "Кракен" успешно форсировало Оскол. Это позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города.

"Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", – заявили военные.

Кроме этого, начальник штаба спецподразделения Константин Немичев распространил видео стелы в Купянске, снова ставшей сине-желтой.

Смотрите видео, как бойцы ВСУ форсировали Оскол: