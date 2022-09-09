Вернули территорию размером с Лихтенштейн, – Давидюк о провалах путинской армии
Украинские военные продолжают свое наступление, освобождая все больше населенных пунктов. Благодаря их усилиям Украина вернула территорию размером с Лихтенштейн.
Об этом 24 каналу заявил политолог Николай Давыдюк. Он подчеркнул, что возвращение наших территорий и граждан, живших в оккупации, для нас большой праздник.
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"Мы вернули территорию размером с Лихтенштейн"
Давидюк отметил, что возвращение украинской власти и военных на суверенную государственную территорию для нас очень важно.
Мы вернули территорию размером с Лихтенштейн или Андорру. Для нас это действительно возвращение наших сограждан,
– сказал политолог.
По его словам, возвращение наших граждан, которые жили в оккупации, были под постоянными обстрелами, подвергались пыткам, грабили, – это очень большой праздник.
Для нас это очень важные хорошие дни. Единственное, что на этом мы точно не будем останавливаться, нужно идти дальше,
– заявил Давидюк.
Он подчеркнул, что дальше нужно освобождать Изюм, идти на Луганск, Донецк, Херсон и Крым. Потому что это то, чего больше всего сейчас ждут граждане Украины.
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Что это значит для россии
Давидюк заявил, что для россии успехи ВСУ имеют катастрофическое значение. Россияне теряют лицо и браваду путина, который обещал очень быстро брать, есть и выбрасывать.
Ничего у него не удается, наоборот – украинцы пошли очень жестко, агрессивно, я бы сказал, даже немного дерзко,
– заметил он.
Ведь, добавил политолог, то, как бегут россияне с подгоревшими спинами – такого давно никто не видел. А перехват наших спецслужб свидетельствует о том, что оккупанты деморализованы. В то же время украинская армия демонстрирует мировой уровень атаки, когда очень многое продумано, спланировано и соответственно подготовлено.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. Как отметили в Генштабе, в течение нескольких последних дней нашим защитникам в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.
- 8 сентября ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг.
- Российские войска убегая из Харьковской области не успевают прихватить с собой ничего. Так что оставляют технику и огромные склады боекомплектов ближним – украинским защитникам.
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