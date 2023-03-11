Враг все слышит: полковник ВСУ объяснил, для чего открыто анонсировать контрнаступление

Украина не скрывает, что готовится к контрнаступлению, чтобы освобождать свои территории от российских захватчиков. Это может побуждать окупантов быстрее бежать из нашей земли.

Так, когда враг постоянно слышит как уверенно Украина говорит о будущем контрнаступление, то на него создается прямое психологическое давление касательно неизбежности таких действий. Такое мнение 24 Каналу выразил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик инструктор Роман Свитан.

К теме Станет основой для нашего контрнаступления: почему важно удерживать Бахмут

Как на россиян влияют разговоры о контрнаступлении ВСУ

Военный эксперт объяснил, если "показывать по пальцам" и рассказывать с точки зрения логики о неизбежности победы Украины и разгрома оккупационного войска, то в них поверят не только украинцы, но и оккупанты.

Как только мы начнем двигаться, враг будет убегать. Похожая картина была на правом берегу Херсонской области. Тогда буквально все аналитики говорили о том, что для российских войск невозможно удержать правый берег Херсонщины,

– сказал полковник ВСУ.

По его словам, есть непреклонные законы развития военных действий, которые не допускали удержания россиянами правобережья Херсонщины. Они ушли оттуда по объективным причинам, но каждый российский военный понял, что удержание этих территорий для них было невозможно.

Свитан объяснил, для чего открыто анонсировать контрнаступление ВСУ: смотрите видео

Оккупантам не удастся удержать сухопутный коридор в Крым

Пока же мы можем говорить о том, что России не удастся удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым. Учитывая логику ведения военных действий и определенные оборонные мероприятия – это просто невозможно.

Как только будет благоприятная погода и готовность украинских войск, в частности подойдет все необходимое вооружение от партнеров, начнется движение в сторону побережья Азовского моря.

Россияне зажаты на 300 километров фронта к Азовскому побережью. Им остается только бежать оттуда и они это прекрасно понимают,

– сообщил военный эксперт.

По его мнению, нет ничего плохого в том, чтобы говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ. Напротив – чем больше враг будет слышно о нем, тем быстрее будет оттуда убегать.

Подоляк другого мнения

В то же время советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк придерживается другого мнения. Он подчеркнул, что война должна быть неожиданной для врага, поэтому сегодня важно меньше говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ, чтобы минимизировать риски.

Так, контрнаступление украинских защитников обязательно будет, но как оно будет проходить и на каких направлениях должно стать сюрпризом для российских оккупантов. Однако Подоляк заверил, что ключевые события в войне России против Украины состоятся уже в 2023 году.

"Все что нужно, ключевые события – состоятся в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето – осень", – предположил советник главы ОПУ.