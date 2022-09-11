Мы не можем остановиться, – Зеленский призвал мир и дальше помогать Киеву и давить на москву

Украинцы способны полностью деоккупировать все населенные пункты, однако им нужна поддержка мира. В частности, поставки оружия и мощное давление на россию.

Об этом в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он не сомневается в ВСУ, разведке, специальных службах и всех украинцах, которые помогают защитникам освобождать украинские земли.

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Президент заявил, что Украина не может позволить себе остановиться.

Это мой главный сигнал всем, кто где-то там что-то думает. Некоторые даже из лидеров, толкая нас куда-то, в чьи-то лишние объятия. Нет, мы не можем себе позволить остановиться,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, этот путь будет продолжаться с того времени, когда все государство полностью сосредоточено и объединено ради победы, до того особого момента, когда все украинцы смогут наконец-то почувствовать, что победа состоялась.

"Я знаю, что всех сейчас волнует ключевой вопрос: "Когда? Когда мы пройдем этот путь? Когда будет победа?" Ответ на этот вопрос может дать этап, который у нас впереди. Я говорю откровенно: это будет тяжелый этап", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что необходимо пережить предстоящую зиму, ведь она будет самой сложной для всего мира.

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Президент призвал мир продолжать помогать

Глава государства заявил, что для того, чтобы состоялась деоккупация, Украина нуждается в конкретике – оружии, снарядах, финансовой и политической поддержке, сильной дипломатии и решительности стран мира на разных уровнях.

Следовательно, мы нуждаемся в сохранении единства наших партнеров и их готовности помогать. Помогать, не дожидаясь, что мы скажем, что достаточно. Мы благодарны за все сделанное, но достаточно не будет, пока не будет победы,

– добавил Зеленский.

По его словам, нет сомнений, что Европа способна пережить зиму без российских энергоресурсов. Однако для того чтобы это произошло, нужно быть готовыми не допустить никаких российских диверсий – ни вооруженных, ни политических. Кроме этого, следует предотвратить дезинформационные шаги россии.

"А значит, нужно еще больше координации, жесткости, давления на россию. Мир должен преодолеть ценовой кризис, который россия пытается обострить своими разными известными инструментами – она дестабилизирует рынки, провоцирует голод, запугивает обычных людей в разных странах", – заявил президент.

По его словам, защититься от ценового кризиса можно только путем полного демонтажа российского влияния на европейские общества, мировые рынки и глобальную информационную среду. В течение осени необходимо:

максимально усилить санкции против россии, ее чиновников, банков, компаний;

согласовать все механизмы для реального ограничения российских экспортных доходов;

обеспечить все юридические и политические основы для внедрения международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за рубежом для возмещения ущерба, нанесенного украинцам войной;

ввести максимальные визовые ограничения для граждан россии, чтобы побуждать их к заметному антивоенному движению;

заблокировать российскую пропаганду и депортировать всех пропагандистов из всех демократических стран, чтобы у россии не было даже шансов сеять политический и социальный хаос.

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