На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлении продолжаются более интенсивные бои. Враг штурмует на определенных участках, но существенных успехов не имеет. Об этом 24 Каналу сказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко.
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Каковы перспективы
Что касается Бахмута, с нашей стороны есть определенные действия, которые носят атакующий характер. В частности, речь идет об участках вокруг Берховки и Клещиевки. Там происходит продвижение, но это процесс не быстрый. Используются резервы, которые ранее были введены дополнительно.
Солдаты так называемой "ДНР", заменившие вагнеровцев, россиянам не помогли. Они пытаются найти резервы и остановить это продвижение,
– отметил Романенко.
Что касается Юга, там боевые действия идут по трем направлениям. За 9 месяцев враг построил крепкую оборону, состоящую из трех линий. На этих направлениях выполняется задача по захвату позиций первой линии обороны врага.
Нужно понимать, что вторая линия еще более крепко оборудована – противотанковые рвы, минирование, весь комплекс. Быстро не будет. Это боевые действия, близкие к происходившим на Херсонском направлении,
– сказал военный эксперт.
Да, у нас сил для наступления больше. Но и противник должным образом подготовился.
Впереди у нас тяжелые бои, чтобы в отдельных направлениях пробить вторую – третью линии обороны и, возможно, выйти на оперативное пространство. Или примут решение о перегруппировке и ударе там, где противник меньше подготовлен.
Романенко о продвижении ВСУ: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Минобороны сообщает, что украинские военные наступают на Востоке и Юге. В то же время наступает и враг, поэтому сегодня мы находимся и в наступлении, и в обороне.
- На Бахмутском направлении россияне увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов, наносящих авиационных ударов. Это усложняет продвижение.
- Несмотря на все сложности, силы обороны добились частичного успеха в результате наступательной операции. Представитель Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев доложил, что за последние трое суток наши воины продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 квадратных километров земель.
- Наши воины уже деоккупировали: Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Лобковое, Левадное и Новодаровка. Эти населенные пункты расположены на границе Запорожской и Донецкой областей вблизи реки Мокри Яли.
- Украинцев в очередной раз призывали сохранять информационную тишину. Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула: если об увольнении населенного пункта сообщать непосредственно в момент деоккупации, это будет мешать воинам там закрепиться.