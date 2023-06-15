На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку тривають більш інтенсивні бої. Ворог штурмує на певних ділянках, але суттєвих успіхів ворог немає. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.
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Які є перспективи
Що ж до Бахмута, з нашого боку є певні дії, які мають атакуючий характер. Зокрема, йдеться про ділянки навколо Берхівки та Кліщіївки. Там є відбувається просування, але це процес не швидкий. Використовуються резерви, які раніше були введені додаткового.
Солдати так званої "ДНР", які замінили вагнерівців, росіянам не допомогли. Вони намагаються знайти резерви й зупинити це просування,
– відзначив Романенко.
Що ж до Півдня, там бойові дії йдуть на трьох напрямках. За 9 місяців ворог побудував міцну оборону, що складається з трьох ліній. На цих напрямках виконується завдання щодо захоплення позицій першої лінії оборони ворога.
Потрібно розуміти, що друга лінія ще більш міцно обладнана – протитанкові рови, мінування, увесь комплекс. Швидко не буде. Це бойові дії, близькі до тих, що відбувалися на Херсонському напрямку,
– сказав військовий експерт.
Так, в нас сил для наступу більше. Але і противник належним чином підготувався.
Попереду у нас важкі бої, щоб на окремих напрямках пробити другу – третю лінії оборони і, можливо, вийти на оперативний простір. Або приймуть рішення про перегрупування й удар там, де противник менше підготовлений.
Романенко про просування ЗСУ: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Міноборони повідомляє, що українські військові наступають на Сході й Півдні. Водночас наступає і ворог, тож сьогодні ми перебуваємо і в наступі, і в обороні.
- На Бахмутському напрямку росіяни збільшили кількість артилерійських і мінометних обстрілів, завдають авіаційних ударів. Це ускладнює просування.
- Попри усі складнощі, сили оборони досягли часткового успіху в результаті наступальної операції. Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов доклав, що за останні три доби наші воїни просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 квадратних кілометрів земель.
- Наші воїни уже деокупували: Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Лобкове, Левадне та Новодарівка. Ці населені пункти розташовані на межі Запорізької та Донецької областей поблизу річки Мокрі Яли.
- Українців вчергове закликали зберігати інформаційну тишу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила: якщо про звільнення населеного пункту повідомляти безпосередньо в момент деокупації, це заважатиме воїнам там закріпитися.