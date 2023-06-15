На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку тривають більш інтенсивні бої. Ворог штурмує на певних ділянках, але суттєвих успіхів ворог немає. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

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Які є перспективи

Що ж до Бахмута, з нашого боку є певні дії, які мають атакуючий характер. Зокрема, йдеться про ділянки навколо Берхівки та Кліщіївки. Там є відбувається просування, але це процес не швидкий. Використовуються резерви, які раніше були введені додаткового.

Солдати так званої "ДНР", які замінили вагнерівців, росіянам не допомогли. Вони намагаються знайти резерви й зупинити це просування,

– відзначив Романенко.

Що ж до Півдня, там бойові дії йдуть на трьох напрямках. За 9 місяців ворог побудував міцну оборону, що складається з трьох ліній. На цих напрямках виконується завдання щодо захоплення позицій першої лінії оборони ворога.

Потрібно розуміти, що друга лінія ще більш міцно обладнана – протитанкові рови, мінування, увесь комплекс. Швидко не буде. Це бойові дії, близькі до тих, що відбувалися на Херсонському напрямку,

– сказав військовий експерт.

Так, в нас сил для наступу більше. Але і противник належним чином підготувався.

Важливо! Безумовно, є втрати. По оцінках Заходу, у нас ще не використано 90% резерву, а у росіян – 25 – 30%.

Попереду у нас важкі бої, щоб на окремих напрямках пробити другу – третю лінії оборони і, можливо, вийти на оперативний простір. Або приймуть рішення про перегрупування й удар там, де противник менше підготовлений.

Романенко про просування ЗСУ: дивіться відео

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