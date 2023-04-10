Враг ощутимо запаниковал, – Дмитрашковский о реакции россиян на слухи о контрнаступлении
Россияне начали ощутимо паниковать перед контрнаступлением ВСУ. В частности, это видно по их поведению на Донецком и Запорожском направлениях.
Руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Вооруженных Сил Украины Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона рассказал, что оккупанты переполошились на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ, пишет 24 Канал.
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Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ
На Донецком и Запорожском направлении ощутимо, что враг паникует перед украинским контрнаступлением и пытается подготовиться.
Контрнаступление действительно совершил такой очень сильный переполох в рядах вооруженных сил России. Враг сильно запаниковал, и это ощутимо не только на Донецком направлении, но и на Запорожском,
– сказал Дмитрашковский.
В частности, об этом свидетельствует 70-километровый окоп, который россияне вырыли в Запорожской области. Кроме этого, они активно минируют оккупированные территории в регионе.
Надеюсь, что они и воспользуются этими минными полями для того, чтобы поскорее вернуться домой,
– добавил полковник.
Россияне действительно паникуют
- Спутниковые снимки показали, что в Запорожской области россияне вырыли окоп протяженностью 70 километров. Оккупанты начали его рыть еще с осени.
- Ранее Алексей Дмитрашковский высказал убеждение, что россияне вырыли такой окоп исключительно из-за страха украинского контрнаступления. Именно поэтому они так упорядочивают свои позиции и строят фортификационные сооружения.
- Он отметил, что самым неприятным в этой ситуации является то, что они проводят минирование территории. Ведь даже неизвестно, формируют ли карты минных полей, чтобы потом можно было разминировать.
- Также перед контрнаступлением россияне массово сдаются в плен. В марте зафиксировали рекордное количество заявок.