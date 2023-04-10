Враг ощутимо запаниковал, – Дмитрашковский о реакции россиян на слухи о контрнаступлении

Россияне начали ощутимо паниковать перед контрнаступлением ВСУ. В частности, это видно по их поведению на Донецком и Запорожском направлениях.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Вооруженных Сил Украины Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона рассказал, что оккупанты переполошились на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ, пишет 24 Канал.

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Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

На Донецком и Запорожском направлении ощутимо, что враг паникует перед украинским контрнаступлением и пытается подготовиться.

Контрнаступление действительно совершил такой очень сильный переполох в рядах вооруженных сил России. Враг сильно запаниковал, и это ощутимо не только на Донецком направлении, но и на Запорожском,

– сказал Дмитрашковский.

В частности, об этом свидетельствует 70-километровый окоп, который россияне вырыли в Запорожской области. Кроме этого, они активно минируют оккупированные территории в регионе.

Надеюсь, что они и воспользуются этими минными полями для того, чтобы поскорее вернуться домой,

– добавил полковник.

Россияне действительно паникуют