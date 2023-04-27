Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крыму и боятся поражения к 9 мая, – ISW

Россияне продолжают готовиться к контрнаступлению ВСУ. В Институте изучения войны проанализировали действия оккупантов во временно оккупированном Крыму и информационном поле.

Оккупанты продолжают прилагать усилия, чтобы обеспечить безопасность своих тыловых наземных линий коммуникаций в оккупированном Крыму.

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Россияне готовятся защищать Крымский мост

Глава Росавтодора Никита Храпов 26 апреля заявил, что российские строители завершили самые сложные этапы восстановления железнодорожного участка моста через Керченский пролив. По его словам, железнодорожное движение по мосту возобновится преждевременно в мае.

В тот же день представитель Минтранса России заявил, что до 28 апреля российские чиновники планируют ввести более 80 пунктов осмотра на въездах в Крымский мост.

Российские официальные лица, вероятно, наращивают усилия по обеспечению безопасности и улучшению наземных линий коммуникаций через Керченский пролив в Крым в рамках подготовки к потенциальным украинским контрнаступлениям,

– считают аналитики

Куда могла деться вражеская техника из Крыма

Аналитики обратили внимание на последние спутниковые снимки с военной базы россиян на полуострове. На них видно, что оккупанты перебросили бронетехнику и артиллерийские системы из оккупированного Крыма.

Куда делась вражеская техника – неизвестно. Однако в Институте изучения войны предположили, что оккупанты могли перебросить ее для поддержки продолжения российских наступательных операций в Донецкой области или на других участках фронта в рамках подготовки к возможным контрнаступлениям Украины.

Россияне боятся переломного момента контрнаступления перед 9 мая

Комментарии, которые в последнее время делают российские официальные лица и пропагандисты, демонстрируют их тревогу по поводу возможных контрнаступательных действий Украины. В частности, Евгений Пригожин 26 апреля сказал, что как только в Бахмуте улучшатся погодные условия, Украина начнет контрнаступление, которое может совпасть с 9 мая и сорвать "праздник". Эксперты отметили, что такой ход действий был бы трагичен для россиян, придающих символическое значение датам.